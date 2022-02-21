Kredi kartı ile ilgili son dakika kararı! Paralar faiziyle iade ediliyor! Hizmet bedeli, kesinti...

Kredi ve banka kartlarıyla ilgili son dakika açıklaması. Kredi ve banka kartları günlük yaşamımızın bir parçası konumunda. Milyonlarca tüketicinin alışverişlerinde veya ödemelerinde kullandığı kartlarda ‘hizmet bedeli’ adı altında yapılan kesintilerle ilgili Antalya’da görülen davada mahkeme önemli bir karar verdi.

‘HİZMET BEDELİ’ KESİNTİSİ

Kepez ilçesinde yaşayan Sedat Tulum (41), annesine ait aracın muayenesi için ilgili istasyona gitti. Geçen 27 Mayıs’ta yapılan araç muayenesi için Tulum’dan 492 liralık ücret talep edildi. Tulum, ödemeyi tek çekimde kredi kartından yaptı. Evine dönen Tulum, Kredi Kartı ekstresine baktığında ise 10 lira 69 kuruşluk bir kesintinin daha yapıldığını gördü.

HAKEM HEYETİNDEN RET

Tulum, şirket ile temasa geçti. Yasa gereği kredi kartı ödemesinde Komisyon alınamayacağını hatırlatan Tulum, üstelik ödemesini tek seferde yaptığını bildirdi. Olumlu bir yanıt alamayan Tulum, ‘yapılan kesinti hatalı’ diyerek Kepez Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurdu. Tulum, söz konusu tutarın iadesini talep etti. Heyet yaptığı inceleme sonrası Tulum’un talebini reddetti.

PEŞİNİ BIRAKMADI

Sedat Tulum, günün sonunda elde edeceği tutar düşük olsa da işin peşini bırakma niyetinde değildi. Bu kez, Hakem Heyeti kararının iptali için Antalya 2. Tüketici Mahkemesi’nde Dava açtı. Davalı konumda bulunan araç muayene şirketi adına yapılan savunmada özetle “Davacı, nakit ödeme yerine kredi kartı ile ödeme yaptı. Kart kullanım hizmetine ilişkin alınmış olan ödemeyi geri istemesi haksız ve hiçbir yasaya dayanmıyor. Davanın reddine karar verilsin” denildi.

HAKKANİYETE UYGUN DEĞİL

Mahkeme, tarafların talep ve savunmalarını aldıktan sonra geçen günlerde kararını verdi. Mahkeme, Kepez Tüketici Hakem Heyeti kararını iptal etti. 10 lira 69 kuruşluk kesintinin Sedat Tulum’a ödenmesine karar veren mahkeme kararında özetle “Hizmet bedeli adı altında kesinti yapılmasını gerektiren bir düzenleme yok. Tüketici, ödemeyi ister nakit ister kredi veya banka kartı ile yapar. Yapılan kesinti hakkaniyete uygun değil” denildi.

'ALINAN PARA İADE EDİLMELİ'

Araç muayene istasyonlarında kartla yapılan ödemelerde kesinti uygulamasının yaygın olduğunu kaydeden Av. İbrahim Güllü “Kredi kartı ile ödeme yapılması nedeniyle komisyon, hizmet bedeli veya benzeri bir isim adı altında ilave bir ödeme alan araç muayene istasyonlarının aldıkları parayı derhal faiziyle birlikte iade etmeleri gerekir. Ödemeyi yapan araç sahipleri tüketicilerimiz de mahkeme kararını emsal göstererek hakem heyetine başvuru yaparak paralarının iadelerini sağlayabilirler” diye konuştu.