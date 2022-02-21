Yeni kredi paketi devreye giriyor! 2 yıl geri ödeme yok, 8 yıl vadeli...

Kredi Garanti Fonu kefaleti ile 60 milyar TL'lik 3 yeni destek paketi bu hafta devreye alınacak. Krediler imalat, ihracat, tarım, turizm, teknoloji, toptan ve perakende sektörlerine verilecek.

Üç ayrı pakette toplam 60 milyar TL'lik kredi desteği söz konusu. Geçen hafta konuya ilişkin olarak bankalarla protokol kısmının tamamlanması konusunda adımlar atıldı. Bu hafta da kullanım ayrıntılarının açıklanması ve kredilerin kullandırılmaya başlanması bekleniyor.

KGF DESTEK PAKETİNDE NELER VAR?

60 milyar liralık toplam büyüklük içinde, 25 milyar liralık yatırım destek paketi olarak kurgulandı.

25 milyar liralık diğer bir kısım ihracat destek paketi olacak.

Kalan 10 milyar liralık kısım ise işletme ihtiyaç paketi olarak belirlendi.

İKİ YIL ÖDEMESİZ

Yatırım destek paketi 2 yılı geri ödemesiz 8 yıl vadeli, ihracat destek paketi de 6 ayı geri ödemesiz 18 ay vadeli olarak olacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yeni paketin ayrıntılarını 12 Şubat'ta yapılan Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri tanıtım toplantısında duyurmuştu.

2 yıl önce dağıtılan KGF kredilerinin bir miktarının tüketime harcandığına dikkati çeken Bakan Nebati, "Yatırım önceliğimiz bir tarafa gitti, üretim önceliğimiz bir tarafa gitti. Farklı bir şekilde kullanım da maalesef yaşandı ama artık buna izin vermeyeceğiz. Üreticinin imalatçının, genç girişimcinin hakkını başkalarına kullandırtmayacağız. Bu işin sıkı takipçisi olacağız" açıklamasını yaparak detaylarını şöyle açıklamıştı:

"Yatırım destek paketimiz 25 milyar liralık bir destek ve yatırım kredileri için azami 24 ay ödemesiz dönem, azami 96 ay vade, KOBİ ve KOBİ dışı alanlara dağıtıyoruz. Orta , yüksek ve yüksek teknoloji üreten 1.25 kat kefalet limiti, yatırıma bağlı işletme kredileri için 6 ay ödemesiz dönem, 30 ay vade ve kar payı oranı da 0,24 sabit TL referans için + yüzde 124 ay üzeri sabit TL referans için yüzde + 2.Bankalar için 0-24 ay değişken TL referans yüzde +1, 24 aynı üzeri TL referans üzeri + yüzde2. Orta yüksek sektör firmaları önceliklendirilerek kefalet limitleri yüzde 25 artı olarak uygulanacak.

KOBİLERE 25, BÜYÜK FİRMALAR 100 MİLYON LİRA KREDİ

Her bir KOBİ için maksimum kredi limiti 25 milyon lira, büyük firmalar için 100 milyon lira olacaktır. Bankalarımıza seslenmek istiyorum. Paydaşlarımızla işbirliği yaparak yürüyoruz. Katılım, kamu, özel bankalarımız var. Lütfen Türk finansal sistemine kamu ve özel bankaları size bizimle işbirliği yapan özel bankalarımız hızlı bir şekilde bu işin kolaylaştırıcı olarak adımlarını atsın.

Bu işin takipçisi olacağız. 20 Aralık’tan sonra hakikate işbirliği ile çok güzel işler yaptık. Kamu ve özel bankalarımız her alanda işbirliğini ortaya koydular. Şimdi yatırım zamanı. Şimdi üretim zamanı. Şimdi istihdam zamanı. Biz bir şeyi başardık. Salgın döneminde 2020 yılında dünya küçülürken bu ülkeyi büyüttük. Geçen yıl dünya tek haneli büyümelerle övünürken biz çift haneli olarak büyüdük. Bu ülkenin iş dünyası girişimcisi öylesine azimli, Türkiye toprakları o kadar iştahlı ve bereketli ki yakın çevremizdeki tüm coğrafyaların adet bir üretim merkezi olduk. Bu başarımızı taçlandırmamız lazım.

İhracat destek paketimiz azami 6 ay ödemesiz dönem, 18 ay vade, ihracat sektöründe faaliyet gösterenler, ihracat potansiyeli olan KOBİ’ler bu imkandan faydalanacaklar. Kar payı da sabit olarak TL referans +yüzde 1, faiz oranı da değişken TL referans + yüzde 1 olarak uygulanacaktır.

İşletme harcamaları destek paketimiz 6 ay geri ödemesiz dönem, 24 ay vade, 12 ay kullandırım süresi, KOBİ ve KOBİ dışı nakit kullandırım. TL referans yüzde 1, değişken TL referans + yüzde 2 olarak uygulanacak."

İŞ DÜNYASI NASIL KARŞILADI?

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 60 milyar TL'lik 3 yeni destek paketinin, üretici ve ihracatçı şirketlere önemli katkı sağlayacağını belirterek, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat yapan şirketlere desteklerin devamının çok önemli olduğunu vurguladı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı da "Kredi Garanti Fonu kefaleti ile kullandırılması hedeflenen 60 milyar TL'lik 3 yeni destek paketiyle firmalarımıza büyük bir kolaylık sağlanmış olacak. MÜSİAD olarak üretim alanlarının güçlendirilmesini önemsiyoruz" dedi.