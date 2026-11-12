İstanbul'da büyük elektrik kesintisi! 21 ilçede bu saatlere dikkat: 12 Kasım hangi ilçelerde elektrik olmayacak?
İstanbul'da 12 Kasım Perşembe günü planlı elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ'ın duyurusuna göre 21 ilçede uygulanacak kesintiler bazı bölgelerde 8 saate kadar sürecek. İşte elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler...
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İstanbul Avrupa Yakası'nda elektrik dağıtım hizmeti veren Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), şebeke iyileştirme ve altyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 12 Kasım tarihli planlı kesinti programını yayımladı. Yayımlanan programa göre, İstanbul'un 21 ilçesinde bu gece elektrik kesintileri yaşanacak.
8 SAAT SÜRECEK
BEDAŞ tarafından paylaşılan bilgilere göre, planlı çalışmalar kapsamında 2 ilçede elektrik kesintisi gece yarısı itibarıyla başlayacak ve sabah saatlerine kadar kesintisiz devam edecek.
Kesintilerin süresinin 8 saati bulacağı kaydedildi.
Planlı kesintiden etkilenecek mahalle ve sokak listelerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, BEDAŞ'ın resmi internet sitesi ile sosyal medya hesapları üzerinden yayımlanan 12 Kasım tarihli kesinti programını incelemeye başladı.
İŞTE İSTANBUL'DA 21 İLÇEDE YAPILACAK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
Arnavutköy
İmrahor Mah.: 11:05 – 18:00 | Bakım Programı Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Abdullah Gül, Acaralp, Akyazı, Altındağ, Asır, Aykız, Babür, Barbaros, Betülay, Cebrail, Dekor, Demre, Gökberk, Gökdoğan, Kabataş, Kınalıbağ, Mahya, Maraş, Melodi, Nazire, Patika, Sanayi, Sevban Mehmet, Tarık, Tersane, Tutumlu, Ulubay, Çankaya, Özgüven, Öztoprak, İzzet, Şefaatli, Şenyiğit, Şükriye Sk. ve civarı.
Taşoluk Mah.: 11:00 – 17:00 | Bakım Programı Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Akbaba, Eczane, Efser, Eslem, Feridun, Kızıldağ, Mustafa Kemal, Mutlugül, Pazarkapı, Pırıltı, Sinanpaşa, İlham, İstanbul, Şerife Sk. ve civarı.
Yeşilbayır Mah. (1. Bildirim): 09:00 – 17:00 | Bakım Programı Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Şimşir Sk. ve civarı.
Yeşilbayır Mah. (2. Bildirim): 09:00 – 17:00 | Yatırım Programı Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Yeşilbayır Mah. ve civarı.
Avcılar
Denizköşkler Mah.: 09:00 – 17:00 | Bakım Programı Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Muhtar Kazım Akgül Sk. ve civarı.
Bahçelievler
Hürriyet Mah.: 10:00 – 17:00 | Bakım Programı Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Ahmet Yesevi, Aktaş, Dağlar, Gülnihal, Kadıoğlu, Kuloğlu, Meşe, Nergiz, Rüya, Yakut 1 Sk. ve civarı.
Kocasinan Merkez Mah. / Soğanlı Mah. / Şirinevler Mah.: 07:30 – 11:30 | Bakım Programı Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Belirtilen mahalleler ve civarı.
Şirinevler Mah.: 08:00 – 12:00 | Bakım Programı Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Fetih, Mareşal Fevzi Çakmak Fırat Sk. ve civarı.
Çobançeşme Mah.: 10:15 – 18:00 | Bakım Programı Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Fatih, Serik Sk. ve civarı.
Bakırköy
Yeşilköy Mah.: 09:00 – 17:00 | Bakım Programı Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Yeşilköy Mah. ve civarı.
Başakşehir
Başak Mah.: 10:00 – 15:00 | Bakım Programı Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Ali Soylu, Katip, Kumru, Yunus Emre, Şair Zihni Sk. ve civarı.
Beşiktaş
Muradiye Mah. / Sinanpaşa Mah.: 09:00 – 17:00 | Bakım Programı Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Deryadil Sk. (Muradiye Mah.), Kazan Sk. (Sinanpaşa Mah.) ve civarı.
Beylikdüzü
Adnan Kahveci Mah. / Barış Mah.: 09:00 – 11:00 | Bakım Programı Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Özgür Sk. (Adnan Kahveci Mah.), Ali Çebi, Kardelen, Zafer Sk. (Barış Mah.) ve civarı.
Barış Mah. (1. Bildirim): 13:00 – 15:00 | Bakım Programı Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Ali Çebi, Kıbrıs, Menekşe, Zafer Sk. ve civarı.
Barış Mah. (2. Bildirim): 15:00 – 17:00 | Bakım Programı Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Koru Sk. ve civarı.
Beyoğlu
Keçeci Piri Mah. (1. Liste): 09:00 – 17:00 | Bakım Programı Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Ahmet Turan, Aziz, Aziz Çıkmazı, Bahçeler Üstü, Bahçeler İçi, Basmacı Ruşen, Bülbül, Cami Aralığı, Dere, Fıstıkçı, Gazi, Güleryüz, Hacı Şaban Mektebi, Harap Çeşme, Harap Çeşme Çıkmazı, Hasköy Köprülü, Hasköy Mektebi, Hasköy Meydanı, Kadriye, Kardeşler, Kaynak, Keçeci Piri Cami, Keçecipiri Camii Aralığı Sk. ve civarı.
Keçeci Piri Mah. (2. Liste): 09:00 – 17:00 | Bakım Programı Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Küçük Köprülü, Kiracı Odaları, Kitabi, Mahlül, Merhamet, Müverrih Ali, Namazgah, Namazgah Altı, Namazgah Aralığı, Okmeydanı, Okçular, Sadikiye, Stadyum, Sunay, Taşkesen, Terzi Kasım, Toygar, Çöp Üstü, Şenlik, Şeritçi, Şeritçi Aralığı Sk. ve civarı.
Piripaşa Mah.: 09:00 – 17:00 | Bakım Programı Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Akgeyik, Beraberlik, Bezirgan, Dereiçi, Erganuh, Fıstıklı Bahçe, Fıstıklı Bahçe Aralığı, Göktuğ, Hörgüç, Kazak, Müverrih Ali, Müverrih Çıkmazı, Sakızlı Bostan, Sait Bey, Solak Çeşme, Süpürgeci, Taşkesen, Yıldırım, Çakırkeyf, İlk Durak, Şaban Deresi, Şatafatlı, Şirin Bahçe Sk. ve civarı.
Fetihtepe Mah.: 09:00 – 17:00 | Bakım Programı Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Ana Yurt, Ataç, Dereiçi, Erdemli, Keskin, Müverrih Ali, Okçular Aralığı, Okçular Yolu, Sedefoğlu, Solak Çeşme, Solak Çeşme Aralığı, Yayla, Zerafet, Çağdaş, İlk Durak Sk. ve civarı.
Büyükçekmece
Güzelce Mah. / Sinanoba Mah.: 09:00 – 17:00 | Yatırım Programı Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Akasya 4, Akman, Balıkçı, Dilmen, Ertürk, Kumsal, Mert, Orhun, Yavuz 1, Yeni Cami, Yesemin, Yoğurthane, Zambak 4 Sk. (Güzelce Mah.), Ertürk, Itır 1, Kanarya 4, Mevlana 1, Şükrü Sk. (Sinanoba Mah.) ve civarı.
Sinanoba Mah.: 09:00 – 17:00 | Bakım Programı Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Akşit, Asude, Aydeniz, Ayçiçeği, Barlas, Baybora, Bayındır, Berivan, Ceylan, Doğan 1, Elvan, Filiz, Havza, Kanarya 4, Turgut Reis, Zeynep, Çamsakızı, Çerkez, İbrahimzade, Şükrü Sk. ve civarı.
Ekinoba Mah. / Mimaroba Mah.: 09:00 – 17:00 | Yatırım Programı Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Ezber, Mustafa Kemal Sk. (Ekinoba Mah.), Mustafa Kemal, Çarmıklı Sk. (Mimaroba Mah.) ve civarı.
Çatalca
Karacaköy Merkez Mah. (1. Liste): 10:00 – 17:59 | Yatırım Programı Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Dilay Çıkmazı, Dilber, Emek, Ferah Çıkmazı, Güldeste, Hafız Efendi, Hayat, Haşim Hoca, Huzur, Hisar, Kanarya, Karaca, Karaca Ahmetpaşa, Karacaköy, Kuleli, Kültür, Muhacir, Mustafa Kemalpaşa, Narin, Neşeli, Paşa Bayırı, Peker, Prof. Dr. Tansu Çiller, Piri Reis, Rehber Çıkmazı, Rumeliler Çıkmazı, Rüştü, Sadakat Sk. ve civarı.
Karacaköy Merkez Mah. (2. Liste): 10:00 – 17:59 | Yatırım Programı Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Samanyolu, Sefer, Serçe, Sıhhat, Sonbahar, Sultan Fatih, Taha, Taşlı Tarla, Ulucan, Yaren, Yayla, Yiğit, Zümre Çıkmazı, Çakıl Çıkmazı, Çakır Çıkmazı, Çaldıran, Çalıkuşu, Çağ Çıkmazı, Çırçır, İzzet Cinser, Şahin Çıkmazı, Şen, Şeref, Şerife Acar Sk. ve civarı.
Karacaköy Merkez Mah. (3. Liste): 10:00 – 17:59 | Yatırım Programı Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Aladağ, Anı, Ay, Açelya Çıkmazı, Aşiyan, Babacan, Bakırcı, Ballı, Berna, Coşar Çıkmazı, Coşkun Çıkmazı, Cuma, Cömert, Cüneyt, Cihangül, Cihanşah, Civelek Çıkmazı, Dr. Celalettin Ünlütürk Sk. ve civarı.
Celepköy Mah. / Hisarbeyli Mah.: 09:00 – 17:00 & 10:00 – 17:59 | Yatırım Programı Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Mimar, Mimoza Çıkmazı, Minare, Mine Çıkmazı, Minyatür, Miralay, Mircan, Şehit Mustafa Altınan Sk. (Celepköy Mah.), Acıçeşme, Eğitmen, Hande, Handegül Çıkmazı, Hanyeri, Hanzade, Hardal, Karadağ, Karakartal, Pelin, Sönmez Sk. (Hisarbeyli Mah.) ve civarı.
Dağyenice Mah. / Hallaçlı Mah.: 10:00 – 17:59 | Yatırım Programı Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Aheste Çıkmazı, Akbayır, Balaban, Dübek, Gülgonca Çıkmazı, Gülyalı Çıkmazı, Kalfaköy, Karacaköy, Namazgah, Rana Çıkmazı, Sahra, Seher, Vakıf Çıkmazı, Zirve, Çamlıca, Özvatan, Şefaat Çıkmazı, Şehitlik Sk. (Dağyenice Mah.), Aydın Sk. (Hallaçlı Mah.) ve civarı.
Genel Çatalca Mahalleleri: 09:00 – 17:00 | Yatırım Programı Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Atatürk Mah. / Aydınlar Mah. / Fatih Mah. / Ferhatpaşa Mah. / Gümüşpınar Mah. / Karamandere Mah. / Yaylacık Mah. / Örcünlü Mah. / İhsaniye Mah. / Nakkaş Mah. ve civarı.
Örencik Mah.: 09:00 – 17:00 | Yatırım Programı Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Aksoy, Cevizler, Gökçe Çıkmazı, Kızıldağ Çıkmazı, Kızılçam Çıkmazı, Şehit Mustafa Altınan Sk. ve civarı.
Ormanlı Mah.: 10:00 – 17:59 | Yatırım Programı Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Boğaçhan, Birol, Kış, Kumluk, Namık, Namlı, Namzet, Nasip, Naz, Nazar, Naz Sk. ve civarı.
Esenler
Fevzi Çakmak Mah. / Turgut Reis Mah. / Mimar Sinan Mah.: 08:00 – 15:00 | Bakım Programı Çalışması
Etkilenen Bölgeler: 1138., 1139., 1115., 1121., Şahinbey, Ferhatpaşa Sk. (Fevzi Çakmak Mah.), 500., 501., 502., 503., 504. Sk. (Turgut Reis Mah.), 77., İstanbul Sk. (Mimar Sinan Mah.) ve civarı.
Namık Kemal Mah. / Çifte Havuzlar Mah.: 10:00 – 18:00 | Yatırım Programı Çalışması
Etkilenen Bölgeler: 20. Sk. (Namık Kemal Mah.), Kaan, Karlı, Osmanlı, Sebil, Yıldız Sk. (Çifte Havuzlar Mah.) ve civarı.
Oruçreis Mah.: 09:00 – 17:00 | Bakım Programı Çalışması
Etkilenen Bölgeler: 566/1. Sk. ve civarı.
Esenyurt
Örnek Mah. (Gece Çalışması 1): 00:00 – 03:00 | Bakım Programı Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Örnek Mah. ve civarı.
Örnek Mah. (Gece Çalışması 2): 04:00 – 08:00 | Bakım Programı Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Örnek Mah. ve civarı.
Fatih
Hacı Kadın Mah. / Hoca Gıyasettin Mah. / Molla Hüsrev Mah.: 09:00 – 17:00 | Bakım Programı Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Tirendaz, Vefa Sk. (Hacı Kadın Mah.), Divanefendi, Molla Şemsettin Camii, Süleymaniye İmareti, Tirendaz, Vefa, Yoğurtçuoğlu, Şifahane Sk. (Hoca Gıyasettin Mah.), Ahmet Karahisari, Emirhoca, Kayserili Ahmetpaşa, Kirazlı Mescit, Müşküle, Taştekneler, Vefa Sk. (Molla Hüsrev Mah.) ve civarı.
Sümbül Efendi Mah. / Yedikule Mah.: 10:00 – 17:30 | Yatırım Programı Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Ali Fakih, Derviş Mehmet, Hacı Kadın, Hamdullah, Merdivenli Çeşme, Teğmen Mecit Şengün, Çırakçı Bostanı Sk. (Sümbül Efendi Mah.), Hacı Kadın Sk. (Yedikule Mah.) ve civarı.
Süleymaniye Mah.: 09:00 – 17:00 | Bakım Programı Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Avnipaşa, Ayşekadın Hamamı, Kanuni Medresesi, Kirazlı Mescit, Prof. Dr. Sıddık Sami Onar Sk. ve civarı.
Gaziosmanpaşa
Fevzi Çakmak Mah. / Hürriyet Mah. / Yeni Mahalle Mah. / Şemsipaşa Mah.: 09:00 – 17:00 | Bakım Programı Çalışması
Etkilenen Bölgeler: 753., 754., 755., 756., 757., Gebzeli, Şakir Zümre, Cengiz Topel Sk. (Fevzi Çakmak Mah.), 313., 314., 315., 316., 317., Cengiz Topel, Köşk, Şakir Zümre Sk. (Hürriyet Mah.), 501., 502., Cengiz Topel, Köşk Sk. (Yeni Mahalle Mah.), Şakir Zümre Sk. (Şemsipaşa Mah.) ve civarı.
Kağıthane
Ortabayır Mah. / Telsizler Mah.: 09:00 – 17:00 | Bakım Programı Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Aba, Ahmer, Akdere, Alev, Atalar, Ağaoğlu, Değer, Döner, Dikmen, Dişbudak, Evliya, Genç, Gürhan, Hakim, Hikaye, Kader, Kandil, Mayıs, Mayıs Çıkmazı, Merdiven, Mesut, Mete, Mimoza Çıkmazı, Nazır, Nisan, Oltu, Santral, Sevda, Sudenaz, Sivas, Talatpaşa, Tunç, Çamlı, Çukur Sk. (Ortabayır Mah.), Eski Belediye Sk. (Telsizler Mah.) ve civarı.
Küçükçekmece
Tevfikbey Mah. / İnönü Mah. (1. Bildirim): 11:00 – 14:00 | Bakım Programı Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Yosun Sk. (Tevfikbey Mah.), 1.Aydın, 2.Erguvan, Kars Sk. (İnönü Mah.) ve civarı.
İnönü Mah. (2. Bildirim): 09:00 – 12:00 | Bakım Programı Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Maslak Çeşme, Tarakçıoğlu, Terkos Sk. ve civarı.
İnönü Mah. (3. Bildirim): 13:00 – 16:00 | Bakım Programı Çalışması
Etkilenen Bölgeler: 1.Dut, 1.Dikmen, 2.Barış Sk. ve civarı.
Sarıyer
Kumköy Mah.: 09:00 – 16:00 | Bakım Programı Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Bay Başkanlar, Kuruçam, Mare Negro Deniz Feneri, Mare Negro Güverte, Mare Negro Kordon Boyu, Mare Negro Liman, Mare Negro Mercan, Mare Negro Pusula, Mare Negro Sancak, Mare Negro Yakamoz, Mare Negro Yalı Boyu, Mare Negro Yelken, Mare Negro İskele, Çağırankaya, Çukur Deniz Sk. ve civarı.
Huzur Mah.: 09:00 – 17:00 | Bakım Programı Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Cendere Sk. ve civarı.
Silivri
Balaban Mah. / Büyük Kılıçlı Mah. / Büyük Sinekli Mah.: 09:00 – 17:00 | Bakım Programı Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Muzaffer Sk. (Balaban Mah.), Akif Çeşme, Eriş, Çiftlik Sk. (Büyük Kılıçlı Mah.), Akvaryum Çıkmazı, Akça Çıkmazı, Akşemseddin, Batı Çeşme, Bordo, Botanik Bahçe, Dedeoğlu, Doğu Çeşme, Göktaşı, Karabey, Okçu, Papatya, Ptt, Rakkas, Sebil, Taban Dere, Türker, Yasa, Zorlu Viraj, Çukurca Sk. (Büyük Sinekli Mah.) ve civarı.
Sayalar Mah.: 09:00 – 17:00 | Bakım Programı Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Arıkan, Aziziye, Balçiçeği, Beyazkartal, Danamandıra, Dutlu, Diken Çıkmazı, Hacı Ömer, Hicazkar, Hizmet, Kazan, Kısmet Çıkmazı, Konfor Çıkmazı, Koruyolu, Köy Meydanı Çıkmazı, Meydan, Otlak, Pekmez, Serince, Tabya, Uzunyol, Yeşillik, Çeşmeli Sk. ve civarı.
Çayırdere Mah. (1. Liste): 09:00 – 17:00 | Bakım Programı Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Ayça Çıkmazı, Baharat, Bahçıvan Çıkmazı, Başöğretmen, Candan, Cennet, Cevahir Çıkmazı, Dekor, Delta, Detay, Dönmezler, Elvan, Elit, Gülsuyu, Kaşgarlı, Kurul, Maliye Çıkmazı, Maruf Çıkmazı Sk. ve civarı.
Çayırdere Mah. (2. Liste): 09:00 – 17:00 | Bakım Programı Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Mohaç, Moral, Müezzin, Milli Şair, Misafirperver, Pembeli, Pırcık, Sadabat, Sevenler, Tekmeşe Çıkmazı, Çamyolu, Çayırdere Sayalar Yolu, Çöl, Çömlekçi Sk. ve civarı.
Yeni Mah.: 09:00 – 17:00 | Yatırım Programı Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Ahmet Gürsoy, Deha, Gülşah, Kamuran, Karanfil, Küçük, Nurullah Baldöktü, Selin, Sülüklüçeşme, Sümbül, Varnalı, Çiftçi, Şerife Baldöktü, Şirin Sk. ve civarı.
Küçük Sinekli Mah. / Ortaköy Mah.: 09:00 – 17:00 | Bakım Programı Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Ptt, Sebil, Taşova, Çanakpınar, Çukurca, Çuçurga Sk. (Küçük Sinekli Mah.), Sezer Sk. (Ortaköy Mah.) ve civarı.
Danamandıra Mah.: 09:00 – 17:00 | Yatırım Programı Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Danamandıra Mah. ve civarı.
Sultangazi
50. Yıl Mah. / Esentepe Mah. / Uğur Mumcu Mah.: 09:00 – 17:00 | Bakım Programı Çalışması
Etkilenen Bölgeler: 2001., 2003., 2004., 2005., 2006., 2008., 2009., 2010., 2011., 2012., 2013., 2015., 2016., 2017., 2071., 2105., A, A-2, B, Orhan Gazi Sk. (50. Yıl Mah.), 2367. Sk. (Esentepe Mah.), 2107., 2118., 2124., 2280., 2281., 2282., 2283., 2284., Eski Edirne Asfaltı, K, L, Muhsin Yazıcıoğlu Sk. (Uğur Mumcu Mah.) ve civarı.
Sultançiftliği Mah. / İsmetpaşa Mah.: 10:00 – 18:00 | Bakım Programı Çalışması
Etkilenen Bölgeler: 10., 13., 14., 15., 15/1., 16., 17., 18., 189., 19., 194., 196., 198., 199., 200., 201., 202., 203., 204., 9., Eski Edirne Asfaltı, Ordu Sk. (Sultançiftliği Mah.), 107., 108., 108/1., 109., 110., 111. Sk. (İsmetpaşa Mah.) ve civarı.
Şişli
Kuştepe Mah.: 09:00 – 17:00 | Bakım Programı Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Kızılcık Mahmut, Papatya, Yoncalı, Şehit Özer Ayrancı, Tan, Yavrukuş, Zeytinlik, Özgür Sk. ve civarı.
Teşvikiye Mah. / Meşrutiyet Mah.: 09:00 – 17:00 | Bakım Programı Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Av. Süreyya Ağaoğlu Sk. (Teşvikiye Mah.), Madalyon Sk. (Meşrutiyet Mah.) ve civarı.
Zeytinburnu
Maltepe Mah.: 00:00 – 07:00 | Bakım Programı Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Bestekar Medeni Aziz Efendi Çıkmazı, Fazılpaşa, Fazılpaşa Çıkmazı, Gümüşsuyu Sk. ve civarı.