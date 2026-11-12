İstanbul'da büyük elektrik kesintisi! 21 ilçede bu saatlere dikkat: 12 Kasım hangi ilçelerde elektrik olmayacak?

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İstanbul Avrupa Yakası'nda elektrik dağıtım hizmeti veren Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), şebeke iyileştirme ve altyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 12 Kasım tarihli planlı kesinti programını yayımladı. Yayımlanan programa göre, İstanbul'un 21 ilçesinde bu gece elektrik kesintileri yaşanacak.

8 SAAT SÜRECEK

BEDAŞ tarafından paylaşılan bilgilere göre, planlı çalışmalar kapsamında 2 ilçede elektrik kesintisi gece yarısı itibarıyla başlayacak ve sabah saatlerine kadar kesintisiz devam edecek.

Kesintilerin süresinin 8 saati bulacağı kaydedildi.

Planlı kesintiden etkilenecek mahalle ve sokak listelerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, BEDAŞ'ın resmi internet sitesi ile sosyal medya hesapları üzerinden yayımlanan 12 Kasım tarihli kesinti programını incelemeye başladı.

İŞTE İSTANBUL'DA 21 İLÇEDE YAPILACAK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ



Arnavutköy

İmrahor Mah.: 11:05 – 18:00 | Bakım Programı Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Abdullah Gül, Acaralp, Akyazı, Altındağ, Asır, Aykız, Babür, Barbaros, Betülay, Cebrail, Dekor, Demre, Gökberk, Gökdoğan, Kabataş, Kınalıbağ, Mahya, Maraş, Melodi, Nazire, Patika, Sanayi, Sevban Mehmet, Tarık, Tersane, Tutumlu, Ulubay, Çankaya, Özgüven, Öztoprak, İzzet, Şefaatli, Şenyiğit, Şükriye Sk. ve civarı.

Taşoluk Mah.: 11:00 – 17:00 | Bakım Programı Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Akbaba, Eczane, Efser, Eslem, Feridun, Kızıldağ, Mustafa Kemal, Mutlugül, Pazarkapı, Pırıltı, Sinanpaşa, İlham, İstanbul, Şerife Sk. ve civarı.

Yeşilbayır Mah. (1. Bildirim): 09:00 – 17:00 | Bakım Programı Çalışması

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Etkilenen Bölgeler: Şimşir Sk. ve civarı.

Yeşilbayır Mah. (2. Bildirim): 09:00 – 17:00 | Yatırım Programı Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Yeşilbayır Mah. ve civarı.

Avcılar

Denizköşkler Mah.: 09:00 – 17:00 | Bakım Programı Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Muhtar Kazım Akgül Sk. ve civarı.

Bahçelievler

Hürriyet Mah.: 10:00 – 17:00 | Bakım Programı Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Ahmet Yesevi, Aktaş, Dağlar, Gülnihal, Kadıoğlu, Kuloğlu, Meşe, Nergiz, Rüya, Yakut 1 Sk. ve civarı.

Kocasinan Merkez Mah. / Soğanlı Mah. / Şirinevler Mah.: 07:30 – 11:30 | Bakım Programı Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Belirtilen mahalleler ve civarı.

Şirinevler Mah.: 08:00 – 12:00 | Bakım Programı Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Fetih, Mareşal Fevzi Çakmak Fırat Sk. ve civarı.

Çobançeşme Mah.: 10:15 – 18:00 | Bakım Programı Çalışması

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Etkilenen Bölgeler: Fatih, Serik Sk. ve civarı.

Bakırköy

Yeşilköy Mah.: 09:00 – 17:00 | Bakım Programı Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Yeşilköy Mah. ve civarı.

Başakşehir

Başak Mah.: 10:00 – 15:00 | Bakım Programı Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Ali Soylu, Katip, Kumru, Yunus Emre, Şair Zihni Sk. ve civarı.

Beşiktaş

Muradiye Mah. / Sinanpaşa Mah.: 09:00 – 17:00 | Bakım Programı Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Deryadil Sk. (Muradiye Mah.), Kazan Sk. (Sinanpaşa Mah.) ve civarı.

Beylikdüzü

Adnan Kahveci Mah. / Barış Mah.: 09:00 – 11:00 | Bakım Programı Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Özgür Sk. (Adnan Kahveci Mah.), Ali Çebi, Kardelen, Zafer Sk. (Barış Mah.) ve civarı.

Barış Mah. (1. Bildirim): 13:00 – 15:00 | Bakım Programı Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Ali Çebi, Kıbrıs, Menekşe, Zafer Sk. ve civarı.

Barış Mah. (2. Bildirim): 15:00 – 17:00 | Bakım Programı Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Koru Sk. ve civarı.

Beyoğlu

Keçeci Piri Mah. (1. Liste): 09:00 – 17:00 | Bakım Programı Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Ahmet Turan, Aziz, Aziz Çıkmazı, Bahçeler Üstü, Bahçeler İçi, Basmacı Ruşen, Bülbül, Cami Aralığı, Dere, Fıstıkçı, Gazi, Güleryüz, Hacı Şaban Mektebi, Harap Çeşme, Harap Çeşme Çıkmazı, Hasköy Köprülü, Hasköy Mektebi, Hasköy Meydanı, Kadriye, Kardeşler, Kaynak, Keçeci Piri Cami, Keçecipiri Camii Aralığı Sk. ve civarı.

Keçeci Piri Mah. (2. Liste): 09:00 – 17:00 | Bakım Programı Çalışması

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Etkilenen Bölgeler: Küçük Köprülü, Kiracı Odaları, Kitabi, Mahlül, Merhamet, Müverrih Ali, Namazgah, Namazgah Altı, Namazgah Aralığı, Okmeydanı, Okçular, Sadikiye, Stadyum, Sunay, Taşkesen, Terzi Kasım, Toygar, Çöp Üstü, Şenlik, Şeritçi, Şeritçi Aralığı Sk. ve civarı.

Piripaşa Mah.: 09:00 – 17:00 | Bakım Programı Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Akgeyik, Beraberlik, Bezirgan, Dereiçi, Erganuh, Fıstıklı Bahçe, Fıstıklı Bahçe Aralığı, Göktuğ, Hörgüç, Kazak, Müverrih Ali, Müverrih Çıkmazı, Sakızlı Bostan, Sait Bey, Solak Çeşme, Süpürgeci, Taşkesen, Yıldırım, Çakırkeyf, İlk Durak, Şaban Deresi, Şatafatlı, Şirin Bahçe Sk. ve civarı.

Fetihtepe Mah.: 09:00 – 17:00 | Bakım Programı Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Ana Yurt, Ataç, Dereiçi, Erdemli, Keskin, Müverrih Ali, Okçular Aralığı, Okçular Yolu, Sedefoğlu, Solak Çeşme, Solak Çeşme Aralığı, Yayla, Zerafet, Çağdaş, İlk Durak Sk. ve civarı.

Büyükçekmece

Güzelce Mah. / Sinanoba Mah.: 09:00 – 17:00 | Yatırım Programı Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Akasya 4, Akman, Balıkçı, Dilmen, Ertürk, Kumsal, Mert, Orhun, Yavuz 1, Yeni Cami, Yesemin, Yoğurthane, Zambak 4 Sk. (Güzelce Mah.), Ertürk, Itır 1, Kanarya 4, Mevlana 1, Şükrü Sk. (Sinanoba Mah.) ve civarı.

Sinanoba Mah.: 09:00 – 17:00 | Bakım Programı Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Akşit, Asude, Aydeniz, Ayçiçeği, Barlas, Baybora, Bayındır, Berivan, Ceylan, Doğan 1, Elvan, Filiz, Havza, Kanarya 4, Turgut Reis, Zeynep, Çamsakızı, Çerkez, İbrahimzade, Şükrü Sk. ve civarı.

Ekinoba Mah. / Mimaroba Mah.: 09:00 – 17:00 | Yatırım Programı Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Ezber, Mustafa Kemal Sk. (Ekinoba Mah.), Mustafa Kemal, Çarmıklı Sk. (Mimaroba Mah.) ve civarı.

Çatalca

Karacaköy Merkez Mah. (1. Liste): 10:00 – 17:59 | Yatırım Programı Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Dilay Çıkmazı, Dilber, Emek, Ferah Çıkmazı, Güldeste, Hafız Efendi, Hayat, Haşim Hoca, Huzur, Hisar, Kanarya, Karaca, Karaca Ahmetpaşa, Karacaköy, Kuleli, Kültür, Muhacir, Mustafa Kemalpaşa, Narin, Neşeli, Paşa Bayırı, Peker, Prof. Dr. Tansu Çiller, Piri Reis, Rehber Çıkmazı, Rumeliler Çıkmazı, Rüştü, Sadakat Sk. ve civarı.

Karacaköy Merkez Mah. (2. Liste): 10:00 – 17:59 | Yatırım Programı Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Samanyolu, Sefer, Serçe, Sıhhat, Sonbahar, Sultan Fatih, Taha, Taşlı Tarla, Ulucan, Yaren, Yayla, Yiğit, Zümre Çıkmazı, Çakıl Çıkmazı, Çakır Çıkmazı, Çaldıran, Çalıkuşu, Çağ Çıkmazı, Çırçır, İzzet Cinser, Şahin Çıkmazı, Şen, Şeref, Şerife Acar Sk. ve civarı.

Karacaköy Merkez Mah. (3. Liste): 10:00 – 17:59 | Yatırım Programı Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Aladağ, Anı, Ay, Açelya Çıkmazı, Aşiyan, Babacan, Bakırcı, Ballı, Berna, Coşar Çıkmazı, Coşkun Çıkmazı, Cuma, Cömert, Cüneyt, Cihangül, Cihanşah, Civelek Çıkmazı, Dr. Celalettin Ünlütürk Sk. ve civarı.

Celepköy Mah. / Hisarbeyli Mah.: 09:00 – 17:00 & 10:00 – 17:59 | Yatırım Programı Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Mimar, Mimoza Çıkmazı, Minare, Mine Çıkmazı, Minyatür, Miralay, Mircan, Şehit Mustafa Altınan Sk. (Celepköy Mah.), Acıçeşme, Eğitmen, Hande, Handegül Çıkmazı, Hanyeri, Hanzade, Hardal, Karadağ, Karakartal, Pelin, Sönmez Sk. (Hisarbeyli Mah.) ve civarı.

Dağyenice Mah. / Hallaçlı Mah.: 10:00 – 17:59 | Yatırım Programı Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Aheste Çıkmazı, Akbayır, Balaban, Dübek, Gülgonca Çıkmazı, Gülyalı Çıkmazı, Kalfaköy, Karacaköy, Namazgah, Rana Çıkmazı, Sahra, Seher, Vakıf Çıkmazı, Zirve, Çamlıca, Özvatan, Şefaat Çıkmazı, Şehitlik Sk. (Dağyenice Mah.), Aydın Sk. (Hallaçlı Mah.) ve civarı.

Genel Çatalca Mahalleleri: 09:00 – 17:00 | Yatırım Programı Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Atatürk Mah. / Aydınlar Mah. / Fatih Mah. / Ferhatpaşa Mah. / Gümüşpınar Mah. / Karamandere Mah. / Yaylacık Mah. / Örcünlü Mah. / İhsaniye Mah. / Nakkaş Mah. ve civarı.

Örencik Mah.: 09:00 – 17:00 | Yatırım Programı Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Aksoy, Cevizler, Gökçe Çıkmazı, Kızıldağ Çıkmazı, Kızılçam Çıkmazı, Şehit Mustafa Altınan Sk. ve civarı.

Ormanlı Mah.: 10:00 – 17:59 | Yatırım Programı Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Boğaçhan, Birol, Kış, Kumluk, Namık, Namlı, Namzet, Nasip, Naz, Nazar, Naz Sk. ve civarı.

Esenler

Fevzi Çakmak Mah. / Turgut Reis Mah. / Mimar Sinan Mah.: 08:00 – 15:00 | Bakım Programı Çalışması

Etkilenen Bölgeler: 1138., 1139., 1115., 1121., Şahinbey, Ferhatpaşa Sk. (Fevzi Çakmak Mah.), 500., 501., 502., 503., 504. Sk. (Turgut Reis Mah.), 77., İstanbul Sk. (Mimar Sinan Mah.) ve civarı.

Namık Kemal Mah. / Çifte Havuzlar Mah.: 10:00 – 18:00 | Yatırım Programı Çalışması

Etkilenen Bölgeler: 20. Sk. (Namık Kemal Mah.), Kaan, Karlı, Osmanlı, Sebil, Yıldız Sk. (Çifte Havuzlar Mah.) ve civarı.

Oruçreis Mah.: 09:00 – 17:00 | Bakım Programı Çalışması

Etkilenen Bölgeler: 566/1. Sk. ve civarı.

Esenyurt

Örnek Mah. (Gece Çalışması 1): 00:00 – 03:00 | Bakım Programı Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Örnek Mah. ve civarı.

Örnek Mah. (Gece Çalışması 2): 04:00 – 08:00 | Bakım Programı Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Örnek Mah. ve civarı.

Fatih

Hacı Kadın Mah. / Hoca Gıyasettin Mah. / Molla Hüsrev Mah.: 09:00 – 17:00 | Bakım Programı Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Tirendaz, Vefa Sk. (Hacı Kadın Mah.), Divanefendi, Molla Şemsettin Camii, Süleymaniye İmareti, Tirendaz, Vefa, Yoğurtçuoğlu, Şifahane Sk. (Hoca Gıyasettin Mah.), Ahmet Karahisari, Emirhoca, Kayserili Ahmetpaşa, Kirazlı Mescit, Müşküle, Taştekneler, Vefa Sk. (Molla Hüsrev Mah.) ve civarı.

Sümbül Efendi Mah. / Yedikule Mah.: 10:00 – 17:30 | Yatırım Programı Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Ali Fakih, Derviş Mehmet, Hacı Kadın, Hamdullah, Merdivenli Çeşme, Teğmen Mecit Şengün, Çırakçı Bostanı Sk. (Sümbül Efendi Mah.), Hacı Kadın Sk. (Yedikule Mah.) ve civarı.

Süleymaniye Mah.: 09:00 – 17:00 | Bakım Programı Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Avnipaşa, Ayşekadın Hamamı, Kanuni Medresesi, Kirazlı Mescit, Prof. Dr. Sıddık Sami Onar Sk. ve civarı.

Gaziosmanpaşa

Fevzi Çakmak Mah. / Hürriyet Mah. / Yeni Mahalle Mah. / Şemsipaşa Mah.: 09:00 – 17:00 | Bakım Programı Çalışması

Etkilenen Bölgeler: 753., 754., 755., 756., 757., Gebzeli, Şakir Zümre, Cengiz Topel Sk. (Fevzi Çakmak Mah.), 313., 314., 315., 316., 317., Cengiz Topel, Köşk, Şakir Zümre Sk. (Hürriyet Mah.), 501., 502., Cengiz Topel, Köşk Sk. (Yeni Mahalle Mah.), Şakir Zümre Sk. (Şemsipaşa Mah.) ve civarı.

Kağıthane

Ortabayır Mah. / Telsizler Mah.: 09:00 – 17:00 | Bakım Programı Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Aba, Ahmer, Akdere, Alev, Atalar, Ağaoğlu, Değer, Döner, Dikmen, Dişbudak, Evliya, Genç, Gürhan, Hakim, Hikaye, Kader, Kandil, Mayıs, Mayıs Çıkmazı, Merdiven, Mesut, Mete, Mimoza Çıkmazı, Nazır, Nisan, Oltu, Santral, Sevda, Sudenaz, Sivas, Talatpaşa, Tunç, Çamlı, Çukur Sk. (Ortabayır Mah.), Eski Belediye Sk. (Telsizler Mah.) ve civarı.

Küçükçekmece

Tevfikbey Mah. / İnönü Mah. (1. Bildirim): 11:00 – 14:00 | Bakım Programı Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Yosun Sk. (Tevfikbey Mah.), 1.Aydın, 2.Erguvan, Kars Sk. (İnönü Mah.) ve civarı.

İnönü Mah. (2. Bildirim): 09:00 – 12:00 | Bakım Programı Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Maslak Çeşme, Tarakçıoğlu, Terkos Sk. ve civarı.

İnönü Mah. (3. Bildirim): 13:00 – 16:00 | Bakım Programı Çalışması

Etkilenen Bölgeler: 1.Dut, 1.Dikmen, 2.Barış Sk. ve civarı.

Sarıyer

Kumköy Mah.: 09:00 – 16:00 | Bakım Programı Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Bay Başkanlar, Kuruçam, Mare Negro Deniz Feneri, Mare Negro Güverte, Mare Negro Kordon Boyu, Mare Negro Liman, Mare Negro Mercan, Mare Negro Pusula, Mare Negro Sancak, Mare Negro Yakamoz, Mare Negro Yalı Boyu, Mare Negro Yelken, Mare Negro İskele, Çağırankaya, Çukur Deniz Sk. ve civarı.

Huzur Mah.: 09:00 – 17:00 | Bakım Programı Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Cendere Sk. ve civarı.

Silivri

Balaban Mah. / Büyük Kılıçlı Mah. / Büyük Sinekli Mah.: 09:00 – 17:00 | Bakım Programı Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Muzaffer Sk. (Balaban Mah.), Akif Çeşme, Eriş, Çiftlik Sk. (Büyük Kılıçlı Mah.), Akvaryum Çıkmazı, Akça Çıkmazı, Akşemseddin, Batı Çeşme, Bordo, Botanik Bahçe, Dedeoğlu, Doğu Çeşme, Göktaşı, Karabey, Okçu, Papatya, Ptt, Rakkas, Sebil, Taban Dere, Türker, Yasa, Zorlu Viraj, Çukurca Sk. (Büyük Sinekli Mah.) ve civarı.

Sayalar Mah.: 09:00 – 17:00 | Bakım Programı Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Arıkan, Aziziye, Balçiçeği, Beyazkartal, Danamandıra, Dutlu, Diken Çıkmazı, Hacı Ömer, Hicazkar, Hizmet, Kazan, Kısmet Çıkmazı, Konfor Çıkmazı, Koruyolu, Köy Meydanı Çıkmazı, Meydan, Otlak, Pekmez, Serince, Tabya, Uzunyol, Yeşillik, Çeşmeli Sk. ve civarı.

Çayırdere Mah. (1. Liste): 09:00 – 17:00 | Bakım Programı Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Ayça Çıkmazı, Baharat, Bahçıvan Çıkmazı, Başöğretmen, Candan, Cennet, Cevahir Çıkmazı, Dekor, Delta, Detay, Dönmezler, Elvan, Elit, Gülsuyu, Kaşgarlı, Kurul, Maliye Çıkmazı, Maruf Çıkmazı Sk. ve civarı.

Çayırdere Mah. (2. Liste): 09:00 – 17:00 | Bakım Programı Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Mohaç, Moral, Müezzin, Milli Şair, Misafirperver, Pembeli, Pırcık, Sadabat, Sevenler, Tekmeşe Çıkmazı, Çamyolu, Çayırdere Sayalar Yolu, Çöl, Çömlekçi Sk. ve civarı.

Yeni Mah.: 09:00 – 17:00 | Yatırım Programı Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Ahmet Gürsoy, Deha, Gülşah, Kamuran, Karanfil, Küçük, Nurullah Baldöktü, Selin, Sülüklüçeşme, Sümbül, Varnalı, Çiftçi, Şerife Baldöktü, Şirin Sk. ve civarı.

Küçük Sinekli Mah. / Ortaköy Mah.: 09:00 – 17:00 | Bakım Programı Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Ptt, Sebil, Taşova, Çanakpınar, Çukurca, Çuçurga Sk. (Küçük Sinekli Mah.), Sezer Sk. (Ortaköy Mah.) ve civarı.

Danamandıra Mah.: 09:00 – 17:00 | Yatırım Programı Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Danamandıra Mah. ve civarı.

Sultangazi

50. Yıl Mah. / Esentepe Mah. / Uğur Mumcu Mah.: 09:00 – 17:00 | Bakım Programı Çalışması

Etkilenen Bölgeler: 2001., 2003., 2004., 2005., 2006., 2008., 2009., 2010., 2011., 2012., 2013., 2015., 2016., 2017., 2071., 2105., A, A-2, B, Orhan Gazi Sk. (50. Yıl Mah.), 2367. Sk. (Esentepe Mah.), 2107., 2118., 2124., 2280., 2281., 2282., 2283., 2284., Eski Edirne Asfaltı, K, L, Muhsin Yazıcıoğlu Sk. (Uğur Mumcu Mah.) ve civarı.

Sultançiftliği Mah. / İsmetpaşa Mah.: 10:00 – 18:00 | Bakım Programı Çalışması

Etkilenen Bölgeler: 10., 13., 14., 15., 15/1., 16., 17., 18., 189., 19., 194., 196., 198., 199., 200., 201., 202., 203., 204., 9., Eski Edirne Asfaltı, Ordu Sk. (Sultançiftliği Mah.), 107., 108., 108/1., 109., 110., 111. Sk. (İsmetpaşa Mah.) ve civarı.

Şişli

Kuştepe Mah.: 09:00 – 17:00 | Bakım Programı Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Kızılcık Mahmut, Papatya, Yoncalı, Şehit Özer Ayrancı, Tan, Yavrukuş, Zeytinlik, Özgür Sk. ve civarı.

Teşvikiye Mah. / Meşrutiyet Mah.: 09:00 – 17:00 | Bakım Programı Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Av. Süreyya Ağaoğlu Sk. (Teşvikiye Mah.), Madalyon Sk. (Meşrutiyet Mah.) ve civarı.

Zeytinburnu

Maltepe Mah.: 00:00 – 07:00 | Bakım Programı Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Bestekar Medeni Aziz Efendi Çıkmazı, Fazılpaşa, Fazılpaşa Çıkmazı, Gümüşsuyu Sk. ve civarı.