Türkiye'de kışın en sert yüzü! Erzincan'da göller dondu

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde önceki gün etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava etkisini artırdı. Gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düştüğü Esence Dağı’ndaki Yedi Göller’in yüzeyinde buz tabakası oluştu.

Yüksek rakımı ve sert iklim koşullarıyla dikkati çeken bölgede, kasım ayında göllerin buz tutması kış mevsiminin etkisini göstermeye başladığını ortaya koydu.





Özellikle kış aylarında hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği Yedi Göller, göl yüzeylerinin buzla kaplanmasıyla farklı bir manzaraya bürünüyor.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan değerlendirmeye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.