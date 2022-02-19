Kredi faiz oranları değişti, bankalar resmen duyurdu! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve...
Kredi faiz oranlarında flaş değişiklik! İhtiyaç, konut, taşıt kredilerinin faiz oranları değişti. Bankalar tek tek açıkladı. Kredi çekmeyi düşünen herkesi yakından ilgilendiriyor. İhtiyaç, konut ve taşıt kredilerinin güncel faiz oranları merak ediliyor. Kredi faiz oranları şu anda yüksek ancak ev, araba almak isteyen veya nakit ihtiyacı olan vatandaşlar kendilerine ödeme koşulları ve faiz oranları en uygun olan bankaları araştırıyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Halkbank, Garanti BBVA, ING, Akbank ve diğer bankalar güncel kredi faiz oranlarını açıkladı. İşte güncel kredi faiz oranları...
Kredi faiz oranları değişti. Bankalar kredi faiz oranlarındaki değişimleri duyuruyor. Konut sahibi olmak isteyen, araba alacak ya da nakit paraya ihtiyacı olan vatandaşlar ödeme koşulları en uygun, en düşük faiz oranlı bankaları araştırıyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Halkbank, Garanti BBVA, ING, Akbank güncel faiz oranları ne? İşte bankaların kredi faiz oranları...
AKBANK FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1,93
Taşıt kredisi: 0 KM 2,04
Konut kredisi: 1,96
İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 2.10
Taşıt kredisi: 1.99
Konut kredisi: 1.99
TEB FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.85
Taşıt kredisi: 1.93
Konut kredisi: 2.01
ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1,94
Taşıt kredisi: 1,61 kaskolu, 1,63 kaskosuz
Konut kredisi: 1,36
YAPI KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 2,49
Taşıt kredisi: 1,89 12 ay vade, 2,09 48 ay vade
Konut kredisi: 1,96
GARANTİ BBVA FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 2,24
Taşıt kredisi: 2,17 (0 KM)
Konut kredisi: 1,98 (120 ay vade)
DENİZBANK FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 2.94
Taşıt kredisi: 2,40
Konut kredisi: 2,40
HALKBANK FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1,71
Taşıt kredisi: 1,59
Konut kredisi: 1,20
VAKIFBANK FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1,91
Taşıt kredisi: 1.59 (0 KM)
Konut kredisi: 1,29
ING KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1,79
Taşıt kredisi: 1,69 (0 KM)
Konut kredisi: 2,05
HSBC KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 2,99
Taşıt kredisi: 2,99
Konut kredisi: 2,99