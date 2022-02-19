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    EkonomiKredi faiz oranları değişti, bankalar resmen duyurdu! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve...
    HaberlerEkonomi Haberleri Kredi faiz oranları değişti, bankalar resmen duyurdu! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve...
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    Kredi faiz oranları değişti, bankalar resmen duyurdu! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve...

    Kredi faiz oranlarında flaş değişiklik! İhtiyaç, konut, taşıt kredilerinin faiz oranları değişti. Bankalar tek tek açıkladı. Kredi çekmeyi düşünen herkesi yakından ilgilendiriyor. İhtiyaç, konut ve taşıt kredilerinin güncel faiz oranları merak ediliyor. Kredi faiz oranları şu anda yüksek ancak ev, araba almak isteyen veya nakit ihtiyacı olan vatandaşlar kendilerine ödeme koşulları ve faiz oranları en uygun olan bankaları araştırıyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Halkbank, Garanti BBVA, ING, Akbank ve diğer bankalar güncel kredi faiz oranlarını açıkladı. İşte güncel kredi faiz oranları...

    • 19 Şubat 2022 - 14:15 • Son Güncelleme:
    • 19 Şubat 2022 - 14:15 • Son Güncelleme:
    1Kredi faiz oranları değişti, bankalar resmen duyurdu Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve...

    Kredi faiz oranları değişti. Bankalar kredi faiz oranlarındaki değişimleri duyuruyor. Konut sahibi olmak isteyen, araba alacak ya da nakit paraya ihtiyacı olan vatandaşlar ödeme koşulları en uygun, en düşük faiz oranlı bankaları araştırıyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Halkbank, Garanti BBVA, ING, Akbank güncel faiz oranları ne? İşte bankaların kredi faiz oranları...

    2AKBANK FAİZ ORANLARI

    AKBANK FAİZ ORANLARI

    İhtiyaç kredisi: 1,93

    Taşıt kredisi: 0 KM 2,04

    Konut kredisi: 1,96

    3İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI

    İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI

    İhtiyaç kredisi: 2.10

    Taşıt kredisi: 1.99

    Konut kredisi: 1.99

    4TEB FAİZ ORANLARI

    TEB FAİZ ORANLARI

    İhtiyaç kredisi: 1.85

    Taşıt kredisi: 1.93

    Konut kredisi: 2.01

    5ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

    ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

    İhtiyaç kredisi: 1,94

    Taşıt kredisi: 1,61 kaskolu, 1,63 kaskosuz

    Konut kredisi: 1,36

    6YAPI KREDİ FAİZ ORANLARI

    YAPI KREDİ FAİZ ORANLARI

    İhtiyaç kredisi: 2,49

    Taşıt kredisi: 1,89 12 ay vade, 2,09 48 ay vade

    Konut kredisi: 1,96

    7GARANTİ BBVA FAİZ ORANLARI

    GARANTİ BBVA FAİZ ORANLARI

    İhtiyaç kredisi: 2,24

    Taşıt kredisi: 2,17 (0 KM)

    Konut kredisi: 1,98 (120 ay vade)

    8DENİZBANK FAİZ ORANLARI

    DENİZBANK FAİZ ORANLARI

    İhtiyaç kredisi: 2.94

    Taşıt kredisi: 2,40

    Konut kredisi: 2,40

    9HALKBANK FAİZ ORANLARI

    HALKBANK FAİZ ORANLARI

    İhtiyaç kredisi: 1,71

    Taşıt kredisi: 1,59

    Konut kredisi: 1,20

    10VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

    VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

    İhtiyaç kredisi: 1,91

    Taşıt kredisi: 1.59 (0 KM)

    Konut kredisi: 1,29

    11ING KREDİ FAİZ ORANLARI

    ING KREDİ FAİZ ORANLARI

    İhtiyaç kredisi: 1,79

    Taşıt kredisi: 1,69 (0 KM)

    Konut kredisi: 2,05

    12HSBC KREDİ FAİZ ORANLARI

    HSBC KREDİ FAİZ ORANLARI

    İhtiyaç kredisi: 2,99

    Taşıt kredisi: 2,99

    Konut kredisi: 2,99

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