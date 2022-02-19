Kredi faiz oranları değişti, bankalar resmen duyurdu! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve...

Kredi faiz oranları değişti. Bankalar kredi faiz oranlarındaki değişimleri duyuruyor. Konut sahibi olmak isteyen, araba alacak ya da nakit paraya ihtiyacı olan vatandaşlar ödeme koşulları en uygun, en düşük faiz oranlı bankaları araştırıyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Halkbank, Garanti BBVA, ING, Akbank güncel faiz oranları ne? İşte bankaların kredi faiz oranları...