İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonuyla oluşturulan İzmir Tarımı stratejisi doğrultusunda, doğru yerde doğru ürün politikası ile tarımsal üretimi teşvik etmek için çiftçilere ücretsiz danışmanlık hizmeti veriliyor. Proje ile kooperatif üyesi üreticiler, İzmir Büyükşehir Belediyesine başvurarak ürün planlaması, markalaştırma veya dış pazara sunmak istediği ürünler için ücretsiz danışmanlık hizmeti alabiliyor. Başvurular, İzmir Büyükşehir Belediyesi internet sitesinde yer alan “İzmir Tarımı Danışma Hattı” üzerinden alınıyor. Danışmanlık hizmeti ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in 2021’de Çiğli Sasalı’da kurduğu İzmir Tarımı Geliştirme Merkezinde veriliyor.

Ürün planlama danışmanlığı

Başkan Tunç Soyer, İzmir’deki kooperatif üyesi her çiftçinin bu ücretsiz danışmanlık hizmetinden faydalanabileceğini ifade ederek, “Bu projeyle Başka Bir Tarım Mümkün vizyonuyla İzmir tarımını daha da geliştirmeyi hedefliyoruz. İki ana hedefimiz var; kuraklık ve yoksullukla mücadele. İzmir tarımı, yanlış tarımsal sulama sonucu aşırı su tüketimini engellemek, kuraklık ve iklim kriziyle mücadele etmek için uygulanıyor. Bu doğrultuda sulama ihtiyacı ve girdi maliyeti düşük, piyasa değeri ve net kazancı daha yüksek ürünlerin belirlenmesi için üreticilere ücretsiz ürün planlama danışmanlığı veriliyor. Ürün deseni, başvuru yapan üreticinin arazisinin iklimsel ve fiziksel özellikleri yerinde incelenerek belirleniyor” dedi.

Satış ve pazarlama desteği

İzmir Büyükşehir Belediyesinin kooperatif çatısında örgütlenen küçük üreticilere satış ve pazarlama desteği verdiğini de vurgulayan Başkan Soyer, “Çiftçinin ürettiği ürünlerin sadece katma değerinin değil, öz değerinin de artırılması için uygulanan proje markalaşma danışmanlığı, alım garantisi ve satış garantisi ayaklarından oluşuyor. Üreticilere doğrudan satış kanallarını büyütmek için ambalaj tasarımı ve ihracat yöntemleri konusunda hizmet veriliyor” ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin web sitesinde yer alan “İzmir Tarımı Danışma Hattı” üzerinden ulaşılan formlar aracılığıyla çiftçiler, hem gerekli bilgileri bulabiliyor hem de istediği kategoriye başvuru yapabiliyor. Çiftçi, yeni bir ürün yetiştirmek istiyorsa Ürün Planlama Formunu doldurarak üretim yapacağı alana uygun ürünlerle ilgili planlama desteği alabiliyor.

Ürün Tasarım Formunu kullanarak ise ürettiği ürünün ambalajlanma ve markalaştırma süreçlerine dair yardım alabiliyor. Son olarak İhracat Formunu dolduran üreticiler, İzmir Büyükşehir Belediyesine yüksek miktarlarda ürettikleri ürünün ihracatını yapabilmek için başvuruda bulunabiliyor.