Çankırı'da okul bahçesinde liseliler yetiştirdi! 272 ağaçtan tam 7 ton ürün bekleniyor

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Okulda tarım, gıda ve hayvancılık üzerine 3 ana bölüm olduğunu belirten Çakırtaş, okulun özellikle meyvecilik anlamında önemli bir uygulama alanına sahip olduğunu ifade etti. Öğrencilerin alanda uygulamalı şekilde kendilerini geliştirebildiklerinin altını çizen Vali Çakırtaş, "Öğrencilerimiz eğitim anlamında burada meyve yetiştiriciliğini öğreniyorlar, öğretiyorlar. Topladıkları ürünü de ilimizde katma değerli bir şekilde satarak okulumuza gelir elde ediyorlar. Özellikle meslek liseleri içinde Çankırı'da tarım meslek lisesinin bölge açısından da çok önemli bir yeri var. Bunu daha da geliştirmemiz gerekiyor. Öğrencilerimizi özellikle buraya yönlendirmemiz gerekiyor ve buradan mezun olan öğrencilerimizi de süreç içinde takip edip ilimizin tarımına, hayvancılığına katma değer sağlayacak bilinçli yetiştiriciler yetiştirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.