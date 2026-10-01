Mersin'de boş kalan tarlalar zeytinlik oldu: Çiftçiye ücretsiz dağıtılan zeytin ağaçlarında hasat zamanı!
Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla üreticilere ücretsiz olarak dağıttığı zeytin fidanları ürün vermeye başladı. Kent genelinde yüz binlerce fidanı toprakla buluşturan belediye destekleri meyvesini verirken, Karaisalı Mahallesi’ndeki çiftçiler de büyük bir heyecanla ilk hasatlarını gerçekleştirdi.
kaynak olarak ekleyin
Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticilere dağıtılan zeytin fidanları ürün vermeye başlarken, Karaisalı Mahallesi’ndeki çiftçiler de hasat sevincini yaşadı.
Kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla çalışmalarını sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi, geçmiş yıllarda üreticilere zeytin fidanı desteği sağladı. Dağıtılan Sarı Ulak ve Gemlik çeşidi fidanların büyüyerek ürün vermesiyle birlikte çiftçiler ilk hasatlarını gerçekleştirmeye başladı.
Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde bugüne kadar 6 bin 657 üreticiye toplam 200 bin 419 zeytin fidanı ulaştırıldığı bildirildi. Bu yıl da 13 ilçeyi kapsayacak şekilde badem, ceviz, alıç ile Sarı Ulak ve Gemlik çeşidi zeytin fidanlarının dağıtılmasının planlandığı belirtildi.
Ziraat Mühendisi Vakıf Savaş, desteklerden yararlanan üreticilerin yıllar önce dikilen fidanlardan ürün almaya başladığını belirterek, amaçlarının zeytin üretim alanlarını artırmak ve yerelde tarımsal üretimi güçlendirmek olduğunu söyledi.
Mersin Akdeniz Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Alper Ersoy da zeytin üretiminin kent açısından önemine dikkat çekerek, Büyükşehir Belediyesinin üreticilere yönelik tarımsal desteklerini olumlu karşıladıklarını ifade etti.
Fidan desteğinden yararlanan üreticilerden Emine Kaplan ise ekonomik imkansızlıklar nedeniyle boş kalan tarlasını verilen fidanlarla yeniden üretime kazandırdığını belirterek, ilk sofralık zeytin hasadını yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Kaplan, desteklerin özellikle kadın üreticiler açısından önemli olduğunu vurguladı.
Çiftçi Rukiye Özbayrak da yetiştirdikleri zeytinlerin ilk hasadını gerçekleştirdiklerini belirterek, ilerleyen dönemde siyah zeytin ve zeytinyağı üretimi yapmayı hedeflediklerini kaydetti.
Üreticilerin fidan desteği için başvurularını Teksin uygulaması ve Alo 185 hattı üzerinden yapabileceği bildirildi.