Mersin'de boş kalan tarlalar zeytinlik oldu: Çiftçiye ücretsiz dağıtılan zeytin ağaçlarında hasat zamanı!

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Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticilere dağıtılan zeytin fidanları ürün vermeye başlarken, Karaisalı Mahallesi’ndeki çiftçiler de hasat sevincini yaşadı.



Kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla çalışmalarını sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi, geçmiş yıllarda üreticilere zeytin fidanı desteği sağladı. Dağıtılan Sarı Ulak ve Gemlik çeşidi fidanların büyüyerek ürün vermesiyle birlikte çiftçiler ilk hasatlarını gerçekleştirmeye başladı.



Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde bugüne kadar 6 bin 657 üreticiye toplam 200 bin 419 zeytin fidanı ulaştırıldığı bildirildi. Bu yıl da 13 ilçeyi kapsayacak şekilde badem, ceviz, alıç ile Sarı Ulak ve Gemlik çeşidi zeytin fidanlarının dağıtılmasının planlandığı belirtildi.