Faturalar ile ilgili flaş detay! Kayıp-kaçak bedeli...

Elektrik faturalarında vatandaş lehine bir dizi düzenlemenin hayata geçirilmesi için gün sayılırken, diğer yandan da faturalar üzerinde baskı oluşturan kaçak elektrik kullanımı ile mücadelede tüm hızıyla devam ediyor. Kaçak kullanımın en yaygın olduğu bölgeden sorumlu olan Dicle Elektrik'in Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay, yıllar itibariyle hizmet bölgelerinde kayıp-kaçak elektrik tüketimini istikrarlı olarak gerilettiklerini ifade ederek, 2013'te yüzde 76 olan kaçak kullanım oranını yüzde 46'ya kadar düşürdüklerini belirtti.

Atalay, yaptığı değerlendirmede hizmet verdikleri Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt bölgelerindeki kaçak elektrik kullanımıyla mücadele yöntemlerini ve gelinen son durumu anlattı.

TÜRKİYE'DE KAYIP-KAÇAK ORTALAMASI YÜZDE 11.2

Özelleştirmenin yapıldığı 2013 yılında görevli oldukları hizmet bölgelerinde kayıp-kaçak oranının ortalama yüzde 75,8 seviyesindeyken kararlılıkla ve son teknolojik imkanlarla yürütülen mücadeleler sayesinde 2021 yılı sonunda bu oranı yüzde 46,19'a kadar gerilettiklerini söyledi. Atalay, "Yıllar itibariyle bakarsak, hizmet bölgemizde kayıp-kaçak elektrik tüketimi istikrarlı olarak gerilemiştir. 2013'de yüzde 75,8 olan oranın, 2014'de yüzde 74,2'ye, 2016'da yüzde 67,6'ya, 2017'de yüzde 64,8'e, 2019'da yüzde 51,3'e ve 2021 sonunda yüzde 46,19'a gerilediğini görüyoruz. Enerji Bakanlığı verilerine göre, Türkiye genelinde kayıp-kaçak elektrik ortalaması ise yüzde 11,2 civarındadır" değerlendirmesinde bulundu.

DRONE'LARLA MÜCADELE

Kayıp-kaçakla mücadele yöntem ve araçlarını sürekli geliştirdiklerini bunun için doğrudan ve dolaylı bin 500 personel görevlendirdiklerini anlatan Atalay, "Mücadele kapsamında uzman ekiplerimiz yasal mevzuatlar içerisinde gereken izinleri alarak drone da kullanıyor. Drone'lar ile 5 kilometre çapındaki bir alanda 100 metre yükseklikten tespit yapılabiliyor. Gerek tarımsal sulamada, gerekse diğer alanlarda kayıt dışı kullanımını çok hızlı ve güvenli bir şekilde tespit edebiliyoruz. Drone'ların da kullanılacağı Ar-Ge aşamasındaki yeni projemiz tamamlandığında 61 bin kilometrekareyi aşan dağıtım bölgemizdeki ekili ürün cinsi, topraktaki nem ve arazi yapısı gibi özelliklere bakılarak ne kadar elektrik tüketildiği uydu destekli olarak belirlenebilecek" ifadelerini kullandı.

3K ALANLARINDA KAYIP-KAÇAK YÜZDE 15'E DÜŞÜRÜLDÜ

Şirket olarak hayata geçirdikleri önemli bir projenin de 3K dedikleri "Kayıpsız, kesintisiz, kaliteli enerji" projesi olduğunu söyleyen Atalay, "3K Projesi ile belirlenen alanlarda yeraltı şebekeleri döşenmesi, akıllı pano yatırımları, aydınlatma sistemlerinin yenilenmesi çalışmaları yürütülüyor. Proje kapsamına şu ana kadar yaklaşık 850 bin abone dahil edilirken, ilerleyen aşamalarda hizmet bölgemizin tümü proje kapsamına alınacak. 3K alanlarında tahakkuk bazlı kayıp-kaçak oranını yüzde 76'dan yüzde 15'e düşürdük" dedi.

3K alanlarında, yeni nesil akıllı elektrik sayaçları ile "Smart grid" yani akıllı şebeke altyapısını kurduklarını söyleyen Atalay, "Dağıtım bölgemizdeki 850 bin abonenin elektrik tüketimi, OSOS (Otomatik Sayaç Okuma Sistemi) adını verdiğimiz sistem ile uçta uca kontrol edilebilir durumda. Bu oran abonelerimizin yaklaşık yüzde 43'üne denk geliyor" diye konuştu.

TARIMSAL SULAMADAN KAYNAKLI ALACAKLARI 5.8 MİLYAR LİRA

Tarımsal sulama maksadıyla kaçak elektrik kullanılması nedeniyle de ciddi bir kayıp yaşandığına dikkat çeken Atalay, "Hizmet bölgemizdeki 6 ilde tarımsal sulama abonelerinin vadesi geçmiş sadece ana para alacak toplamı 2021 yıl sonu itibariyle 5,8 milyar liraya ulaşmıştır. Borcunu ödemek isteyen çiftçilerimize borç yapılandırması dahil olmak üzere her türlü kolaylık sağlanacaktır" şeklinde konuştu.

YAKLAŞIK 6 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPILDI

Atalay, özelleştirme öncesinde yılda ortalama 140 milyon lira yatırım yapılırken, devraldıkları günden beri yılda ortalama 560 milyon lira yatırım yaptıklarını, bugüne kadar yaklaşık 5,7 milyar lira yatırım tutarına ulaştıklarını kaydetti. Atalay, "2021 yılında ise yatırımda yeni bir rekora imza attık. 2021 ve 2022 yılları toplamında 3 milyar liralık yatırım gerçekleştirmiş olacağız. 2013 yılında 2 bin 809 çalışanı olan kurumun 2021 yıl sonu itibarıyla çalışan sayısı 8 bin kişiye yaklaştı" diye konuştu. (Sabah)