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    EkonomiKripto parada yatırımcılara şok, tersine döndü! Bitcoin, Ethereum, Binance coin, Cardano ve Solana...
    HaberlerEkonomi Haberleri Kripto parada yatırımcılara şok, tersine döndü! Bitcoin, Ethereum, Binance coin, Cardano ve Solana...
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    Kripto parada yatırımcılara şok, tersine döndü! Bitcoin, Ethereum, Binance coin, Cardano ve Solana...

    Kripto para piyasasında son dakika gelişmesi! Ve başladı, yatırımcılar şokta. Altın fiyatları haftayı yükselişle kapatırken kripto para yatırımcılarına ters köşe yaptı. En yüksek hacimli kripto para Bitcoin son 7 günde yüzde 8'İn üzerinde değer kaybetti. Kripto para son 24 saatte de yüzde 4'e yakın değer kaybederek 40 bin dolar seviyesinden de uzaklaşarak 38 bin 800 dolar bandında seyrediyor. İşte Bitcoin, Ethereum, Binance coin, Cardano ve Solana’da son durum...

    20.02.2022 - 13:16 |
    Kripto parada yatırımcılara şok, tersine döndü! Bitcoin, Ethereum, Binance coin, Cardano ve Solana...

    Kripto paralar yatırımcılarına ters köşe yaptı. Ukrayna ile Rusya arasında süren gerilimde tansiyonun yükselmesi piyasaları da etkiliyor. Borsalarda aşağı yönlü seyir sürerken güvenli liman olan altına talep artıyor.

    KRİPTO PARALAR DÜŞÜYOR

    Kripto para piyasaları dünyada yaşanan gelişmelerden olumsuz etkilenmeye devam ediyor. Önde gelen kripto para birimlerinde sert düşüler yaşanıyor.

    En yüksek hacimli kripto para Bitcoin son 7 günde yüzde 8'İn üzerinde değer kaybetti. Kripto para son 24 saatte de yüzde 4'e yakın değer kaybederek 40 bin dolar seviyesinden de uzaklaşarak 38 bin 800 dolar bandında seyrediyor.

    Kripto parada yatırımcılara şok, tersine döndü Bitcoin, Ethereum, Binance coin, Cardano ve Solana...

    ETHEREUM

    Bitcoin'in ardından ikinci sırada gelen Ethereum'da da durum aynı. Ethereum son bir haftada yüzde 9.8 oranında değer kaybetti. Ethereum'da son 24 saatte yaşanan değer kaybı ise yüzde 6'nın üzerinde. Kripto para 2 bin 600 doların hemen üzerinde bulunuyor.

    BINANCE COIN

    Dördüncü sırada bulunan Binance Coin de kayıp yaşayan kripto paralardan. Binance Coin son 7 günde yüzde 6.2, son 24 saatte ise yüzde 6.6 değer kaybederek 379 dolar değerini aldı.

    CARDANO

    Cardano'da yaşanan değer kaybı ise son bir haftada yüzde 11'e yaklaştı. Son 24 saatte de yüzde 7'nin üzerinde değer kaybeden Cardano 0.94 dolar seviyesinde bulunuyor.

    SOLANA

    Önde gelen kripto paralardan biri olan Solana'da yaşana değer kaybı ise son bir haftada yüzde 10'nun üzerine çıktı. Solana son 24 saatte de yüzde 6.2 değer kaybederek 86 dolar seviyesine düştü.

    KRİPTO PARALAR NEDEN DÜŞÜYOR?

    Kripto para piyasalarında yaşanan düşüşün en önemli sebebi Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim. Piyasalar yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Artan gerilim kripto paraların düşmesinde en önemli sebep.

    Bunun yanında ABD Başkanı Joe Biden yeni haftada çeşitli devlet kripto para birimleri ve Merkez Bankası Dijital Para Birimi’ni (CBDC) yakından incelemeye yönlendiren bir genelge yayınlayabilir. Bu da kripto para piyasalarında yakından takip edilen konuların başında geliyor.

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