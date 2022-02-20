Altın fiyatları ile ilgili son dakika tahmini! Altın zinciri kırdı, uyarılar art arda geldi! Gram altın, çeyrek altın, ons altın...

2- PARASAL GENİŞLEME

ABD Merkez Bankasının bütün yetkilileri marttan itibaren faiz artışına başlayacaklarını vurguluyor. İngiltere başladı... Yaz aylarından itibaren de Avrupa'nın başlaması bekleniyor. Normal şartlarda para musluklarının kısılacağı dönemlerde altın (ons) fiyatları baskı altında kalır. Ancak bu denklem bu defa bozuluyor. Çünkü ons zaten aylardır "rezerv merkez bankaları faiz artıracak" diye 1.800 doların altında "dip çalışması" yaptı. Burada bir piyasa gerçeği işledi. Beklenti önceden fiyatlandı. Gerçekleşme yaklaşınca da, FED riski baskı unsuru olmaktan çıkmaya başladı. Denklemi bozan bir diğer önemli unsur da küresel enflasyonun yüksek seyretmesi... Getiri arayışı ve enflasyondan korunma aracı olarak da 'ons'un öne çıktığını görebiliyoruz.