Doğal gazda yeni dönem! EPDK duyurdu, tamamen değişiyor! Resmen başladı, faturalar artık...

BOTAŞ, nüfusu 15.000 olan ilçelerde planlanan doğalgaz yatırımlarına başlayacak. 10.000 nüfuslu ilçelerde Hazine ve Enerji Bakanlıklarının oluruyla doğal gaza kavuşabilecek.

İlçelere Doğal gaz Ulaştırılması Amacıyla Alınan 23 Eylül 2020 Tarihli ve 2953 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre BOTAŞ’ın doğalgaz ulaştıracağı ilçelerin nüfus kriteri, 20.000’den 15.000’e düşürüldü. Nüfusu 10.000 ve üzerinde olan ilçeler de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşleriyle doğalgaza kavuşabilecek.

Nüfusu 10.000 ve üzeri olan ilçelere doğal gaz ulaştırılması Enerji ve Hazine Bakanlıklarının oluruna bağlı olacak. Bu iki bakanlık, değerlendirme yaparken bölgesel coğrafi koşullar, tüketim potansiyeli, bölgede bulunan tesislerin ihtiyaçları açısından şehir besleme hattının yapılmasında ekonomik veya stratejik fayda olup olmadığı gibi kriterler göz önüne alınacak. Kaynak: 15 bin nüfuslu ilçelerde doğalgaz yatırımları başlıyor

Ancak büyükşehirlerdeki ilçelerde, nüfus kriteri belirlenirken 6360 sayılı Kanun ile mahalleye dönüşen köyler ve beldeler göz önünde bulundurulmayacak.

Merkez nüfusu 15.000 ile 20.000 arasında olan ilçeler için doğal gaz ulaştırılmasıyla ilgili işlemlerin başlatılmasına yönelik karar, Aralık 2021’de alınmıştı. Yeni düzenlemeyle yatırımların önü de açılmış oldu. Kaynak: 15 bin nüfuslu ilçelerde doğal gaz yatırımları başlıyor

Başvuru nasıl yapılacak?

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün kabine toplantısında 4 milyon haneye verilecek 3 milyar liralık doğal gaz desteği için 18 Şubat'ta başvuru yapılacağının müjdesini vermişti. Milyonlarca vatandaşın dört gözle beklediği doğalgaz desteğine başvurular dün başladı. İşte doğal gaz desteğinin detayları:

Doğal gaz Tüketim Desteği'ne e-devlet üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti adresinden başvuru yapılabilecek. Bakanlığa bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na da başvuru yapılabilir.

Ne kadar ve ne zaman destek verilecek?

Destek ödemeleri hane başına 450 ile bin 150 lira arasında değişecek. Yılda iki kez olmak üzere mart ve ekim aylarında verilecek

Kimler yararlanabilir?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nın kriterlerine uyan 4 milyon hane faydalanabilecek. İhtiyaç sahibi olmak şartıyla doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede ikamet eden ve doğal gaz aboneliği olan bütün vatandaşlar destekten yararlanabilecek.

Ödemeler nasıl olacak?

Doğal gaz Tüketim Desteği hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelere verilecek. İhtiyaç sahibi vatandaşların, e-devlet'ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra hak sahipliği bulunan vatandaşlar PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşların ise destek miktarı kartlarına yatırılacak.

Desteği hak sahibi dışında yakını da alabilir mi?

Ödemesini kendi yapamayacak durumdaki engelli ve yaşlıların da bu süreçte mağduriyet yaşamaması için hak sahibi abonenin faturası ve kimliği ibraz edilerek işlemlerin gerçekleştirilmesi için gerekli kolaylığı sağlanacak.

Raporlu kronik hastalara ek ödeme olacak mı?

Sağlık raporu bulunan kronik hastalara veya hayatlarını cihaza bağlı sürdüren vatandaşlara ek ödeme yapılacak. Hastaların yaşadığı hanelere, belirlenen destek tutarına ek olarak yüzde 5 fazla ödeme verilecek.