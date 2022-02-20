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    EkonomiYumurtada zam oyunu! Bakanlık harekete geçti, flaş karar
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    Yumurtada zam oyunu! Bakanlık harekete geçti, flaş karar

    Temel gıdada yapılan yüzde 7’lik KDV indirimine karşın düşmeyen yumurta fiyatları tepkilere neden oluyor. Ticaret Bakanlığı, indirim öncesi bazı firmaların yumurta fiyatlarını artırdığı şikayetleri üzerine müfettiş görevlendirdi. Üretici, tedarikçi ve perakendeciler gezilerek, firmaların son bir yıldaki fiyat skalası incelenecek.

    20.02.2022 - 08:21 |
    Yumurtada zam oyunu! Bakanlık harekete geçti, flaş karar

    Temel gıdada yapılan yüzde 7’lik KDV indiriminin ardından Ticaret Bakanlığı da indirimin fiyatlara yansıyıp yansımadığını denetlemek için sahaya indi. Bakanlık, gelen şikayetler üzerine yumurtada KDV indiriminden önce bazı firmaların yumurta fiyatlarında artışa gittiğini tespit etti. Kötü niyetli olduğu vurgulanan fiyat artışının incelenmesi için müfettiş görevlendirildi.

    FATURALARA MERCEK

    Müfettişler, 3 ayaklı bir inceleme yapacak. Yumurta üreticisi, tedarikçisi ve perakendecisi incelenecek. Söz konusu firmaların son bir yıldaki fiyat skalasına bakacak. Ürünün KDV indiriminden önceki ve sonraki fatura ibrazı istenecek. Son bir haftalık fatura kayıtları da denetlenecek. KDV indiriminden önce yapılan zamlar tespit edilerek ceza yazılacak.

    Ticaret Bakanı Mehmet Muş imzalı 81 ile gönderilen talimatlar uyarınca da gıda sektörüne yönelik denetimler artacak. Üretici, tedarikçi ve perakendeci olmak üzere yapılacak 3 ayaklı denetimler diğer gıda ürünlerinde de devam edecek. Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görevli müfettişler KDV indiriminin ardından etiket denetimi yapacak. Temel gıda ürünleri incelenecek. Faturalar devletteki kayıtlarla karşılaştırılacak. (Yeni Şafak)

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