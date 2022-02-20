3600 ek göstergede son dakika gelişmesi! Kapsam genişletiliyor, maaş ve ikramiyeler...

3600 ek gösterge ile ilgili flaş gelişme! Yüz binlerce çalışan bekliyordu. 3600 ek gösterge konusunda geçtiğimiz hafta önemli gelişmeler yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında Memur-Sen ile bakanlık temsilcileri bir araya geldi ve 3600 ek gösterge konusundaki çalışmaların ilk taslağı ortaya çıkmış oldu. Ayrıca toplantı ve sonrasındaki açıklamalardan bu konudaki takvimin ve yol haritasının da belirlenmiş olduğu anlaşıldı. 3600 ek gösterge meselesi bu yıl içerisinde çözüme kavuşacak. Düzenleme yalnızca dört meslek grubunu değil, memurların neredeyse yüzde 90'ını kapsıyor. Ortaya çıkan ilk metinde önemli hususların varlığı göze çarpıyor. Buna göre;

TÜM UNVANLAR İÇİN

Komisyon yalnızca ek göstergesi 3600'ün altında olan unvanlar için değil, bütün unvanlar için bir çalışma yürütüyor. 3600'ün üzerindeki ek gösterge katsayılarında da artışlar taslakta yer alıyor.

Hali hazırda ek göstergesi olmayan yardımcı hizmetler sınıfı için de ek gösterge çalışması bulunuyor. Bu gruba ek gösterge tanımlanması kamuda yardımcı hizmetlerdeki düşük maaşların artması sonucunu doğuracaktır.

3600 ek gösterge konusu yanında kamudaki unvan ve görevler arasındaki dengesizliklerin de giderilmesi hedefleniyor. Bu çerçevede unvanlar ve idareci-hizmetli arasındaki farklılıkların giderilerek kamu hizmetinin etkinliği sağlanmaya çalışılıyor.

2. TOPLANTI 16 MART'TA

Akşam'dan Okan Güray Bülbül'ün bugünkü yazısına göre, taslağın gösterdiği şu ki komisyonun çalışmaları konunun gündeme gelmesi sürecinde hedeflenen kapsamından daha geniş bir çerçevede yürüyor. 3600 ek gösterge konusu ilk etapta idareci, öğretmen, din görevlisi, polis ve hemşireler için başlatılan bir çalışmaydı. Ancak bu konuda kamuda farklı unvan ve mesleklerden gelen talepler ve çalışmanın geniş çerçevede kamuda omurga bozuklukları olarak ifade edilen ve kamu hizmetinin yürütülmesinde güçlükler doğuran sorunları da çözme amacına dönüştüğü görülüyor. 16 Mart'ta komisyon ikinci toplantısını yapacak. Hazırlanacak kanun taslağının haziran ayı itibarıyla Meclis'e sunularak bu yıl içerisinde hayata geçirilmesi hedefleniyor.

EMEKLİ AYLIKLARI 2 BİN TL YÜKSELİR

Komisyonun çalışmaları sonlandığında net bir şekilde unvan bazında ek göstergeler farklılaşacak. Memurların geliri artacak. Şu anda net rakam belli olmasa da, memurların maaşlarında ortalama 1.000-1.500, emekli aylıklarında 2.000 TL'ye varan artışlar ortaya çıkacaktır. Diğer yandan emekli ikramiyelerinde ise 35 bin TL'ye varan artışlar gerçekleşebilir. Hali hazırda ek göstergesi değişecek unvanlardan emekli olmuş kişiler için bir artış olup olmayacağı ise komisyonun hazırlayacağı taslakta belirlenecek.

DÜŞÜK MAAŞLI MEMURUN GELİRİ ARTACAK

Komisyon toplantısı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Kamuda çok sayıda sözleşme biçimi var. Ciddi bir personel sistemi sorunuyla karşı karşıyayız. Bunu da çözeceğiz" demişti. Bu ifade, komisyonun 3.600 ek göstergeyle kamudaki istihdam biçimi farklılıklarını da çözecek ve özellikle düşük maaşlı memurların gelirlerinin önemli ölçüde artmasının sağlanacağına işaret ediyor. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da toplantı öncesi "Ek gösterge sistematiği kamuda çalışanların hem hiyerarşiyi dikkate alarak hem de mesleki sorumluluklarını dikkate alarak oluşturulmuş olan bir düzenleme. Belirli aralıklarla yapılan düzenlemelerle omurga bozukluğunun oluştuğu bu zemini yeniden toparlama ve beklentiyi karşılayacak şekilde neticelendirme konusunda masada olacak ve katkı sunacağız" demişti. Bu ifade 3.600 ek gösterge konusunun komisyon tarafından yalnızca belirli meslek gruplarının ek göstergesinin 3.600'e çıkarılması olarak değil geniş kapsamda kamudaki istihdam biçimleri ve mesleki sorumluluklarla eşitsizlikleri giderici önlemler olarak algılandığını ortaya koyuyor.

3600 EK GÖSTERGEDEN TÜM MEMURLAR YARARLANABİLECEK Mİ?

TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç da, 3600 ek gösterge ile ilgili soruları cevapladı. Kılıç, 3600 ek gösterge ile ilgili şunları söyledi:

“3600 ek gösterge konusu ağustos ayında memur konfederasyonları ile yapılan Toplu Sözleşme Görüşmelerinde karara varılmış, sözleşmeye de yazılmıştı. Şimdi de Bakan Bilgin de, bugün yaptığı açıklamada, kamudaki ek gösterge sorununu çözmek için, bütüncül bir yaklaşım içinde olacaklarını söylüyor. Bakan Bilgin bu konuda olumlu adım atarak sadece din görevlisi, hemşire ve öğretmen gibi alanlara değil tüm memurları kapsayan, tüm kamu görevlilerini kapsayan bir düzenleme yapmanın peşinde ve planları da bu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da bugüne kadar yapmış olduğu teknik çalışmalarda sadece belirli meslek gruplarına değil tüm hizmet kategorilerini içine alan çalışmayı getiriyor. Şimdi taraflarla görüşmeler yapılıyor. Önemli olan tarafların da görüşlerinin alındığı sosyal diyalog içerisinde bu konuyu çözüme kavuşturmaktır.”

3600 ek gösterge taslağı ile ilgili detayları paylaşan Yeni Asır yazarı Faruk Erdem de şu bilgileri verdi;

Hazırlanan taslaklara göre kademeli geçiş ile kadro unvanı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik yapıyı dikkate alarak ek göstergeler hazırlanacak. Yapılan çalışma kamu personelinin geneline yönelik bütüncül bir çalışma içerisinde ele alınıp değerlendiriliyor. Ek gösterge artışı noktasında bütüncül bir puan artışı yanında, ilk defa ek gösterge hakkından yararlanacak kadroların ek gösterge oranlarının belirlenmesi de amaçlanıyor.

YARDIMCI HİZMETLERE MÜJDE

İşte taslaktaki yeniliklerden bazıları şunlar:

Ek göstergesi olmayan Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan kamu personeli için eğitim durumu da dikkate alınarak ek gösterge rakamı belirlenecek. Şube Müdürü" unvanlı kadronun sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik konum da dikkate alınarak 3600'e yükseltilmesi amaçlanıyor.

Kamuda genel müdür yardımcısı olarak görev yapan personelin ek göstergesi 5300 veya 6400'e kadar çıkacak. Burada kesin rakam çalışmalar sonunda belirlenecek. Bakanlık Daire Başkanlarının ek göstergesinin 4800 olması öngörülüyor.

Üniversite genel sekreterleri, genel sekreter yardımcıları ve üniversite daire başkanlarının ek göstergeleri de yükseliyor.

BELEDİYELER DE DAHİL EDİLDİ

Mahalli idareler ile bağlı ve ilgili kuruluşlarda büyükşehir belediye teftiş kurulu müdürü, büyükşehir belediye genel sekreter yardımcısı, teftiş kurulu başkanı, genel müdür yardımcıları ve daire başkanlarının ek göstergeleri de yükselecek.

Mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda atanan kariyer kadrolarda görev yapanların da ek göstergesi artacak. Böylece müfettiş, denetçi ve kaymakamların ek göstergeleri artmış olacak.

İl idare kurulu üyesi bakanlık il müdürleri ile Ankara, İstanbul ve İzmir illerindeki diğer bakanlık il müdürleri, bakanlık bölge müdürleri ve bölge müdür yardımcılarının ek göstergeleri düzenlenecek.

EK GÖSTERGE NEDİR?

Yapılan çalışmaların odak noktasında emekliler var. Unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge, bir başka adıyla da katsayı, devlet memurlarının çalışırken ki maaşlarının, emekli ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi. Emeklilik maaşı ve ikramiyesi bu hesaba göre yapılıyor.

EK GÖSTERGE NEDEN ÖNEMLİ

Ek gösterge arttıkça maaş da artıyor. Göstergesi 3600 olan bir memur, 2500 olana göre daha fazla emekli ikramiyesi ve emekli maaşı alıyor. Yüksekokul bitiren, sınava giren ve yeterlilik sınavına göre atanan memurların ek göstergeleri 3600’a kadar çıkabiliyor. Maaşları, emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları da artıyor. Ayrıca bu şartlardaki memurların en düşük ek göstergesi öğretmen ve polislerden çok daha yüksek oluyor.

EK GÖSTERGENİN ARTMASI NE ANLAMA GELİYOR?

En basit haliyle maaşların ve ikramiyelerin artması anlamına geliyor. Böylece öğretmenler, polisler, hemşireler yüksek maaş ve ikramiye ile emekli olabilecek. 3600 ek gösterge, ikramiye ve maaşlara yüzde 20 ila 25 oranında artış olarak yansıyacak. Son maaş güncellemeleri ile birlikte bunun da maaşlarda 120 lira ile 140 lira arasında bir artış anlamına geliyor. 3000 ek gösterge ile çalışan bir öğretmenin maaşı 3600 ek gösterge hakkının verilmesi ile birlikte 135 lira artacak.