Tapu, banka bilgileri, altın... Günde 60 kişiye ulaşıyorlar, hemen...

Organize, narkotik gibi kritik şubelerde çalışan polis İsa Altun’un son görev yeri adliyelerdi. Meslek yaşantısı boyunca karşılaştığı olayları kaleme alan İsa Altun, dijital suçları anlatan “Ortam Sanal Suç Gerçek” kitabını da yazdı. Dijital suçlarla mücadele konusunda seminerler de veren Altun, tele dolandırıcıların dünyasının kapılarını Hürriyet için araladı.

Çetelerin yapısını, çalışma yöntemlerini ve vatandaşların nasıl korunacaklarını şöyle anlattı:

İSTİHBARAT TOPLANIR

Çete birini rastgele aramaz. Bölgedeki elemanları vasıtasıyla önce aranacak kişi tespit edilir, sonra telefon numarası bulunur. Kurban yalnız yaşayan, yaşlı kişilerden seçilir. Daha sonra çete üyeleri istihbarat toplamaya başlar. Önce kişisel bilgilerinin tümü, sonra tapu, banka ve diğer bilgiler elde edilir. Kimi kimsesi var mı, ne kadar parası var, ailenin tüm üyeleriyle ilgili bilgiler bulunur. Tüm bilgiler tamamlanmadan hedef aranmaz. Son zamanlarda çökertilen çetelerin üyeleri arasında kamu görevlilerinin de olduğu ortaya çıktı. Çeteler kritik bilgileri bu kişilerden alıyorlarmış.

EMREDİCİ SES TONU KULLANILIR

Çetede çok iyi polis taklidi yapabilen, tok sesli birkaç kişi olur. Bunlar kurbanı arar. Emredici, tahakküm altına alan ses tonuyla konuşur. Sizi kendisine inandırmak için tüm kimlik, tapu ve banka bilgilerinizi, çocuklarınızın ismini, hatta geçen yıl ölen bir akrabanızın adını bile söylerler. Teleçakallar teknolojiye de uyum sağladılar. Şanlıurfa'da bir çete, dolandırılacak kişilerin ikinci telefonlarını çalışmaz duruma getirmesi ve polis tarafından aranıyor gibi gösterilmesi için Rusya’dan hacker bile ithal etmişti. Çetelerin son zamanlarda kullandıkları yöntemlerden biri de ‘saplama.’ Bu yöntemde sizin telefon hattınızı ele geçiriyorlar. Cep telefonuyla konuşurken sabit hattınızdan 155’i aramanızı istiyorlar. Hangi numarayı ararsanız arayın çete üyeleri karşınıza çıkıyor.

TERÖRÜ ALET EDERLER

Sizi aradıklarında bir operasyonun içinde olduğunuza inandırmaya çalışıyorlar. Bir sürü isim, terör örgütleri ve suç unsurları sayabilirler. Kişisel bilgilerinizin tümünü saydığı için polis sandığınız kişi sizi sanal bir operasyonun içine çeker. Terör örgütüne operasyon yapmak için tüm paranızı teslim ederken, aslında operasyon yapılan kişi siz olursunuz. İnanmazsanız tehdit edilirsiniz. 'Evinize gelip sizi alacağız' ya da 'Operasyonu engellediğiniz için tutuklanacaksınız' derler. Dolandırıldığınızı anlamamanız için size 'Parayı getir, bize ver' demezler. 'Kontrol edip size geri vereceğiz' veya 'Seri numaralarını kayıt altına alıp böylece teröristleri yakalayacağız' derler. Ergenekon, Balyoz, PKK, FETÖ ya da suç örgütleriyle ilgili operasyonlarda adınızın geçtiğini söylemeye başladılar. Rakamlar büyüdükçe bu çetelerin güçleri de büyüdü. Artık konjonktüre göre arıyorlar. Gündemde ne varsa sizi onunla suçluyorlar ya da o örgüte operasyon düzenlettiriyorlar.

POLİS ASLA SİZİ ARAMAZ

Ben narkotikte, organizede çalıştım. Polis asla telefonla vatandaşı arayıp operasyonla ilgili bilgi vermez, para istemez. Bir polisin vatandaşı operasyonla ilgili arayarak bilgi vermesi ayrıca suçtur. Bunun sonucu memuriyetten ihraç olabilir. Eğer sizi arayan bir kişi polis olduğunu söyleyip altın, para ve banka diyorsa polis değildir. Karşınızdaki kişiyi dinlemeden telefonu kapatın. Mahallenizdeki karakola giderek yaşadıklarınızı anlatıp şikâyetçi olun."

PARAYI TESLİM ALAN PİYONDUR

İsa Altun, para teslim alırken yakalananların çetede üst düzey isimler olmadığına dikkat çekiyor: “Tele dolandırıcılar organize çeteler. Çete liderinin altında bölge, il, ilçe ve mahalle sorumluları ile istihbarat toplayan elemanlar vardır. Çete lideri ve üst düzey çete elemanları asla para teslim almaya gitmez. Ya çetenin en altındaki kişi ya da dışarıdan biri gönderilir. Kendisine teslim edilecek paranın ne kadar olduğunu mutlaka bilir bu kişi. Kendisine 3-5 bin lira ödenir. Ancak üst düzey elemanlar her aşamada teslimatı izler. Teslimat için giden kişi yakalanırsa kimsenin ismini vermez. Cezasını yatar ve çıkınca yine işine döner.”

HİPNOTİZE EDERLER

Dolandırıcılar bir kez para aldıkları kişiyi daha sonra yeniden arayabilir. Sizi adeta hipnotize etmişlerdir. Toplamda 5 gün süren dolandırıcılık olayları var. İstanbul’da yalnız yaşayan bir hanımefendiyi arayan çete, toplamda 2 milyon lirayı 5 günde parça parça bankadan çektirerek aldı. Son gün, hanımefendinin yaşadığı binanın kapıcısı şüphelenerek polise ihbarda bulundu. Böylece parayı teslim almaya gelen kişi yakalandı.(Hürriyet)