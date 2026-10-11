Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Gündem3. Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali'nde 16 bin 2 kişiyle dünya rekoru kırıldı
HaberlerGündem Haberleri 3. Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali'nde 16 bin 2 kişiyle dünya rekoru kırıldı

3. Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali'nde 16 bin 2 kişiyle dünya rekoru kırıldı

11.10.2026 - 00:34Güncellenme Tarihi:
Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Kaynak: BALIKESİR (İHA)

3. Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali'nde 16 bin 2 kişiyle dünya rekoru kırıldı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde düzenlenen 3. Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali'nde (FestOlive) rekor kırıldı. "En Büyük Zeytinyağı Tadım Etkinliği"nde 16 bin 2 kişi aynı gün zeytinyağı tadımı gerçekleştirerek, 2009 yılından bu yana İspanya'nın elinde bulunan Guinness dünya rekorunu açık ara farkla Türkiye’ye kazandırdı.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

3. Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali'nde Güre sahilinde gün boyu süren rekor denemesinde büyük bir coşku yaşandı. 2009 yılında İspanya’nın Jaén kentinde 12 bin 909 kişiyle kırılan dünya zeytinyağı tadım rekoru, Edremit'te 16 bin 2 katılımcıyla tarihe karıştı.

İLGİLİ HABER

1400 kişi hastanelere başvurdu! Tokat Belediye Başkanı'ndan ‘Suları kaynatarak tüketin' uyarısı geldi
1400 kişi hastanelere başvurdu! Tokat Belediye Başkanı'ndan ‘Suları kaynatarak tüketin' uyarısı geldi

Uzmanlar gözetiminde üç farklı zeytinyağını tadan katılımcılar, Guinness Rekorlar Kitabı kurallarına uygun şekilde kayıt altına alındı. Sayım ve denetim süreçlerinin tamamlanmasının ardından sahneye çıkan Guinness World Records Resmi Hakemi Hannah Spiers, rekorun geçerli olduğunu ve başarıyla tescillendiğini ilan etti. Spiers, hazırlanan resmi Guinness Dünya Rekoru sertifikasını Edremit Ticaret Odası (ETO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin’e takdim etti. Rekorun tescillenmesiyle festival alanında büyük bir sevinç dalgası yaşandı.

İLGİLİ HABER

Gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor! Meteoroloji tarih vererek uyardı: Tüm yurtta etkili olacak
Gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor! Meteoroloji tarih vererek uyardı: Tüm yurtta etkili olacak

"Bu gurur Edremit'in, bu gurur Türkiye'nin"

Rekor sertifikasını teslim alan ETO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin ve festival komitesi, tarihi başarıda emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Rekor alanını dolduran 16 bin 2 katılımcımıza, emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımıza, sponsorlarımıza, görevli ekiplerimize, üreticilerimize ve gönüllülerimize sonsuz teşekkürler. Edremit başardı, zeytinyağımızın başkenti dünya sahnesindeki yerini aldı" açıklamasında bulundu.

İLGİLİ HABER

'Yok yılı'ında üretilen fıstıklar için ülkeler sıraya girdi! Türkiye'nin 9 aylık ihracatı 80,9 milyon dolar oldu
'Yok yılı'ında üretilen fıstıklar için ülkeler sıraya girdi! Türkiye'nin 9 aylık ihracatı 80,9 milyon dolar oldu

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Güncel Haberler

12 Gündür kayıp olan 16 yaşındaki Elvan'dan güzel haber Şanlıurfa'dan geldi
#Gündem

12 Gündür kayıp olan 16 yaşındaki Elvan'dan güzel haber Şanlıurfa'dan geldi

3. Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali'nde 16 bin 2 kişiyle dünya rekoru kırıldı
#Gündem

3. Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali'nde 16 bin 2 kişiyle dünya rekoru kırıldı

Tilkiden kaçan otomobil kazaya neden oldu
#Gündem

Tilkiden kaçan otomobil kazaya neden oldu