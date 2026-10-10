Gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor! Meteoroloji tarih vererek uyardı: Tüm yurtta etkili olacak
Son dakika haberine göre yağışlı havalar yurdu etkisi altına alacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin az bulutlu ve açık, güney kesimler parçalı bulutlu, Mersin’in iç ve batısı, Karaman’ın güneybatısı, Niğde, Kayseri’nin güneyi, Şanlıurfa’nın güneyi ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Kuzey ve İç Ege ile Batı Karadeniz’de pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
kaynak olarak ekleyin
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hafta sonu yağış beklenmiyor. Tüm bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Meteoroloji tarafından yapılan uyarı da hafta başından itibaren yurt genelinin serin ve yağışlı havanın etkisi altına girilmesi bekleniyor..
SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR, FIRTINA VE YAĞIŞ GELİYOR
Hafta başında 28-30 derece civarında seyretmesi beklenen termometrelerin, serin havanın girişiyle birlikte düşerek 13 Ekim Salı gününden itibaren 19-20 derecelere, hafta ortasında ise 17 derecelere kadar gerileyeceği tahmin ediliyor.
Sistemle birlikte Ege Denizi, Marmara ve Batı Karadeniz başta olmak üzere denizlerimizde fırtınanın etkili olması öngörülürken, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı denizciler ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
İSTANBUL DAHİL BİRÇOK KENTE KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI
Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisi ile İstanbul dahil birçok ilde hava sıcaklıkları düşecek sağanak yağışlar etkili olacak.
Pazartesi günü akşam saatlerinden itibaren özellikle Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin, Erzincan, Tokat, Amasya, Çorum, Çankırı, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kayseri ve Konya illerinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Trakya ve Ege kıyılarında ise yağış ve fırtınanın pazartesi gününün erken saatlerinden itibaren etkisini göstermesi tahmin ediliyor. Akdeniz Bölgesi'nde de hafta başından itibaren Antalya, Mersin, Adana ve Osmaniye hatlarında kuvvetli sağanak, gök gürültülü yağış ve yerel dolu yağışı riski bulunuyor.
Meteoroloji tarafından yayımlanan haritaya göre, 13 Ekim Salı gününden itibaren yurt genelinde yaygınlaşacak gök gürültülü sağanak yağışların, hafta boyunca etkili olması bekleniyor. Hafta ortasında yağış miktarının metrekareye 20 ila 40 kilograma kadar ulaşabileceği öngörülürken, İç Anadolu Bölgesi'nde Ankara ve çevresinin yağıştan daha az etkilenmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI:
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR:
Genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BURSA 13°C, 28°CAz bulutlu ve açık
ÇANAKKALE 14°C, 27°CAz bulutlu ve açık
İSTANBUL 15°C, 25°CAz bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 13°C, 28°CAz bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey kıyılarında pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.
DENİZLİ 14°C, 28°CAz bulutlu ve açık
İZMİR 16°C, 28°CAz bulutlu ve açık
MANİSA 14°C, 29°CAz bulutlu ve açık
MUĞLA 11°C, 25°CAz bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parcalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Mersin’in batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 20°C, 33°CAz bulutlu ve açık
ANTALYA 19°C, 30°CAz bulutlu ve açık
BURDUR 10°C, 26°CAz bulutlu ve açık
HATAY 18°C, 30°CAz bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parcalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Karaman’ın güneybatısı, Kayseri’nin güneyi ve Niğde çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 9°C, 26°CAz bulutlu ve açık
ÇANKIRI 8°C, 26°CAz bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 9°C, 26°CAz bulutlu ve açık
KONYA 12°C, 26°CAz bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 8°C, 26°CAz bulutlu ve açık
DÜZCE 12°C, 29°CAz bulutlu ve açık
KASTAMONU 8°C, 25°CAz bulutlu ve açık
ZONGULDAK 14°C, 24°CAz bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 12°C, 29°CAz bulutlu ve açık
RİZE 13°C, 24°CAz bulutlu
SAMSUN 16°C, 25°CAz bulutlu
TRABZON 15°C, 24°CAz bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 3°C, 19°CAz bulutlu
KARS 2°C, 19°CAz bulutlu
MALATYA 11°C, 23°CAz bulutlu ve açık
VAN 6°C, 19°CAz bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parcalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Şanlıurfa’nın güneyi, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 10°C, 28°CParcalı ve az bulutlu
MARDİN 14°C, 26°CParcalı ve az bulutlu
SİİRT 12°C, 27°CParcalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 18°C, 29°CParcalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı