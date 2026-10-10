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Gündem'Yok yılı'ında üretilen fıstıklar için ülkeler sıraya girdi! Türkiye'nin 9 aylık ihracatı 80,9 milyon dolar oldu
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'Yok yılı'ında üretilen fıstıklar için ülkeler sıraya girdi! Türkiye'nin 9 aylık ihracatı 80,9 milyon dolar oldu

10.10.2026 - 18:53Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ŞANLIURFA (AA)

Türkiye, yılın dokuz ayında 75 ülkeye 80 milyon 906 bin dolarlık fıstık ihraç etti.

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1'Yok yılı'ında üretilen fıstıklar için ülkeler sıraya girdi! Türkiye'nin 9 aylık ihracatı 80,9 milyon dolar oldu

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgiye göre Türkiye, geçen yıl 94 ülkeye yaptığı fıstık ihracatından 178 milyon 203 bin dolar gelir elde etti.

2'Yok yılı'ında üretilen fıstıklar için ülkeler sıraya girdi! Türkiye'nin 9 aylık ihracatı 80,9 milyon dolar oldu

Geçen yılın ocak-eylül döneminde 151 milyon 827 bin dolar olan fıstık ihracatı, bu yılın aynı döneminde 80 milyon 906 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

3'Yok yılı'ında üretilen fıstıklar için ülkeler sıraya girdi! Türkiye'nin 9 aylık ihracatı 80,9 milyon dolar oldu

Yılın 9 ayında en fazla fıstık ihracatı 19 milyon 248 bin dolarla İtalya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 13 milyon 668 bin dolarla Almanya, 7 milyon 724 bin dolarla Kazakistan izledi.

4'Yok yılı'ında üretilen fıstıklar için ülkeler sıraya girdi! Türkiye'nin 9 aylık ihracatı 80,9 milyon dolar oldu

"Yeni sezon fıstıklar piyasaya girmeye başladı"

Türkiye Fıstık Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Faruk Akbaş, AA muhabirine, geniş kullanım alanıyla fıstığın yemekten tatlıya, çerezden çikolataya kadar birçok sektörde değerlendirilen stratejik bir ürün olduğunu belirtti.

5'Yok yılı'ında üretilen fıstıklar için ülkeler sıraya girdi! Türkiye'nin 9 aylık ihracatı 80,9 milyon dolar oldu

Fıstıkta üretimin doğal olarak bir yıl yüksek, bir yıl düşük seyrettiğini hatırlatan Akbaş, 2026'nın sektörde "yok yılı" olarak değerlendirildiğini söyledi. Akbaş, geçen yıl yaşanan olumsuz hava koşullarının da bu yılki rekolte üzerinde etkili olduğunu, yeni sezon ürünlerinin hasat edilerek piyasaya girmeye başladığını anlattı.

6'Yok yılı'ında üretilen fıstıklar için ülkeler sıraya girdi! Türkiye'nin 9 aylık ihracatı 80,9 milyon dolar oldu

Yeni sezon fıstıkların piyasaya arz edilmesiyle ihracat açısından da olumlu hareketlilik beklediklerini belirten Akbaş, "Olumsuz hava şartlarına ve bu yılın yok yılı olmasına rağmen üreticilerimiz hasadını gerçekleştirdi. Yeni sezon fıstıklar piyasaya girmeye başladı. Bu ürünlerin ihracata dahil olmasıyla birlikte özellikle yılın son çeyreğinde ihracatımızın daha da yukarıya çıkacağını öngörüyoruz." dedi.

7'Yok yılı'ında üretilen fıstıklar için ülkeler sıraya girdi! Türkiye'nin 9 aylık ihracatı 80,9 milyon dolar oldu

Akbaş, Türkiye'nin fıstık ihracatındaki pazar payını artırmak için çalışmaların sürdüğünü, özellikle Türk fıstığının kendine özgü aroması ve kalite özelliklerinin yurt dışındaki talebi artırdığını söyledi.

8'Yok yılı'ında üretilen fıstıklar için ülkeler sıraya girdi! Türkiye'nin 9 aylık ihracatı 80,9 milyon dolar oldu

Mevcut pazarların korunmasının yanı sıra yeni pazarlara açılmak için de çalışmalar yürüttüklerini belirten Akbaş, Türk fıstığının daha fazla ülkede tüketiciyle buluşturulmasını ve ihracat pazarlarının çeşitlendirilmesini hedeflediklerini vurguladı.

9'Yok yılı'ında üretilen fıstıklar için ülkeler sıraya girdi! Türkiye'nin 9 aylık ihracatı 80,9 milyon dolar oldu

Akbaş, yeni pazarlara yönelik çalışmaların, sektörün ihracat potansiyelinin artırılması açısından önem taşıdığını sözlerine ekledi.

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