Fiyatlar yüzde 100 arttı! Tatile gidecekler dikkat, hepsine zam geldi

İzmir ve Muğla'nın turizm cenneti ilçelerinde pandemiyle birlikte talebin arttığı yazlık ev ve villalara bu yıl da ilgi var. Ancak arzın yoğun talep karşısında yetersiz olması fiyatların da büyük oranlarda artmasını beraberinde getirdi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde, turizm sezonunun açılmasıyla birlikte kiralık yazlık ev ve villalara talep yüksek. Bu kapsamda kent merkezi başta olmak üzere en çok rağbet gören yerlerden olan Yalıkavak Mahallesi'nde senelik kiralandığında aylık 5 bin ile 7 bin lira aralığında olan 2+1 dairelerin sezonluk olarak aylık kirası 25-30 bin lira, geçen sezon 50 bin lira kira istenen villaların ise donanımına göre aylık 90 bin ile 100 bin liraya kadar yükseldi.

Bodrum Emlak Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Genel Sekreteri Serkan Zeki Öztuncay, "Geçen sene sezonluk kiralan daire ve villaların mal sahipleri, kazançlarının tatlı gelmesi nedeniyle yıllık kiralama yapmaya yanaşmıyor. Bu da ciddi sıkıntıya neden oluyor. Bunun sonucunda da yıllık kiralama yapılmayan yerlerdeki villa ve dairelerin hem değeri hem de sezonluk fiyatlarında artış oldu. Bu bölgelere tatil amaçlı gelenlerin de bu nedenle işleri zorlaştı. Bölgesel olarak baktığımız zaman, en çok rağbet gören yerler arasında Yalıkavak öne çıkıyor. Geçen sene sezonda aylık 50 bin lira kira istediğimiz villa şu an fiyatı donanımına göre 90 bin ile 100 bin lira arasında değişiyor. Daireler de ise geçen sezon 25-30 bin lira olan kiralama fiyatları ise bu sezon 40 bin ile 50 bin liraya çıkmış durumda. Pandemi sürecinin başlamasıyla beraber oluşan fiyat artışları bölgemize olan talep nedeniyle halen devam ediyor. Bu talebin etkisinin yanında özellikle Yalıkavak'ta fiyat artışlarının sebebinin bir diğer nedeni de bölgenin imara kapalı olmasıdır. Dolayısıyla yeni yapılaşma olmaması, mevcut gayrimenkullere olan talebi daha da yükseltmekte. Çok lüks olan yerlerde ise tamamen arz talep ilişkisine göre fiyatlamalar gündeme geliyor" dedi.

'YILLIK KİRAYA VERİLECEK EV SAYISI HER GEÇEN GÜN AZALIYOR'

Bu sene özellikle sezonluk kiralıklarda talebin çok olduğunu vurgulayan Öztuncay, "Fiyatların çok yüksek olması bizim elimizi güçsüzleştiriyor. Bodrum merkez ve Yalıkavak'ta geçen sene yıllık kiralamalarda aylık 2 bin- 2 bin 500 bin lira istenen 2+1 dairelere şimdi 5 bin- 7 bin lira arasında değişen kiralar isteniyor. Hal böyle olunca da Bodrum'da yıllık olarak kiraya verilen ev sayısı her geçen gün azalıyor" diye konuştu.

MARMARİS, FETHİYE VE DATÇA'DA KİRALIK EV FİYATLARI TAVAN YAPTI

İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyükşehirlerde yaşayanların yanı sıra yabancı turistlerin tatillerini geçirdiği Muğla'nın turistik ilçelerinde turizm sezonuna sayılı günler kala kiralık ev fiyatları neredeyse iki katına çıktı. Datça'da 1+1 evler 3 bin lira ile 5 bin lira, 2+1 evler 6 bin ile 8 bin lira, 3+1 evler 9 bin ile 12 bin lira, Fethiye'de 1+1 evler 3 bin lira ile 5 bin lira, 2+1 evler 6 bin lira ile 8 bin, 3+1 evler 9 bin lira ile 13 bin, Marmaris'te 1+1 evler 3 bin ile 5 bin lira, 2+1 evler 6 bin lira ile 8 bin lira, 3+1 evler ise 10 bin lira ile 18 bin lira arasında kiraya veriliyor.

İZMİR'DE YAZLIK KİRALARI YÜZDE 100 ARTTI

İzmir'de de yaz dönemi için kiralık konutlara talebin artmasıyla birlikte fiyatlar da yükselişe geçti. Sezonluk kira bedelleri en fazla Çeşme de artarken Foça, Urla gibi tatil beldelerindeki artış yüzde 100'e çıktı. Ege'nin incisi İzmir'in Çeşme ilçesindeki kiralık konut fiyatları hakkında bilgi veren Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, pandemiyle birlikte hem arsa hem konut fiyatlarında bir artış olduğunu söyledi. Demir, "Hem kiralama hem de satışta oldukça fazla bir artış yaşandı. Bu artış halen devam ediyor. Şu an Çeşme'de ne satılık arsa ne kiralık ev kalmış durumda. Sezonluk fiyatlardan örnek verecek olursak Mamurbaba ve Ilıca'da havuzlu bir villanın haziran-temmuz ve ağustos aylarını kapsayan sezonluk fiyatı 250 bin liradan başlıyor 750 bin liraya kadar gidiyor. Hatta donanımına göre 1 milyon liraya bile villa bulmak mümkün. Bu rakamlar Çeşmede sadece bir sezon için geçerli. Kiralık evlere talepler pandemi bitince azalır mı diye beklerken kiralamalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Burada aylık 10 bin TL'nin altında konut bulmak çok zor hatta imkansız" dedi.

'UKRAYNA VE RUSYA SAVAŞI NEDENİYLE ÜLKEMİZE GELENLER VAR'

İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu ise şunları söyledi

"Kiralık konutlar şu an İzmir genelinde revaçta. Pandemiden ziyade Ukrayna ve Rusya savaşı nedeniyle ülkemize gelenler var. Özellikle bu tip yerleri tercih ediyorlar ilk tercihleri Antalya, ikinci Alanya daha sonra ise İzmir geliyor. Genelde Çeşme Alaçatı, Foça, Aliağa, Urla gibi yerlere talep var. Fiyatlar da bu nedenle yükseliyor. Sezonluk villa kiraları Foça'da 50 bin ile 100 bin lira arası değişiyor. Evin büyüklüğü konumu ve deniz görmesine göre fiyatlar farklılık gösteriyor. Bu rakamlar 3 aylık rakamlar, geçen yıla göre yüzde 100'lük bir artış var."