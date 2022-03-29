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    EkonomiFaiz ve enflasyon açıklaması! Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu duyurdu
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    Faiz ve enflasyon açıklaması! Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu duyurdu

    Petrol fiyatları, enflasyon ve faiz ile ilgili son dakika açıklaması! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Yurt içinde iktisadi faaliyet dış talebin olumlu etkisiyle güçlü seyretmeye devam ediyor. Yaşanan jeopolitik sorunların ihracatımız üzerindeki doğrudan yansımalarının sınırlı olacağını düşünüyoruz" dedi.

    29.03.2022 - 14:21 | | DHA
    Faiz ve enflasyon açıklaması! Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu duyurdu

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

    "2021 yılında büyüme oranı yüzde 11 olarak gerçekleşmiş ve uzun dönem eğiliminin üzerinde kalmaya devam etmiştir. Büyümenin kompozisyonunun da ise sürdürülebilir bileşenlerin payı artmıştır. Kapasite kullanımları ve öncü göstergeler dış talebin de olumlu etkisiyle güçlü seyretmeye işaret etmektedir.

    Petrol fiyatlarında yükseliş eğilimi gözlenmiştir, benzer şekilde gıda fiyatlarının enflasyonun üzerindeki belirleyici etkisi de tüm dünyada önemini korumaktadır.

    Gıda emtia fiyatlarındaki gelişmelerin yansımalarını Türkiye'de de gözlemliyoruz. Enflasyondaki yükselişte arz yönlü unsurlar ve talep gelişmeleri etkili olmaktadır.

    FAİZ ARTIŞI HAKKINDA

    2022 Yılı Ocak-Mart döneminde faizi değiştirmedik, alınan kararların birikimli etkileri yakından takip edilmektedir. Atılan adımların, barış ortamının tesis edilmesi ve baz etkileri ile dezenflasyon sürecinin başlayacağını öngörüyoruz."

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