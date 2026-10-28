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Sakarya'da skandal patladı! Vatandaşa domuz eti yedirmişler

28.10.2026 - 13:22Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Gizem CENGİL/ANKARA, (DHA)

Sakarya'da skandal patladı! Vatandaşa domuz eti yedirmişler

Bir markada daha domuz eti skandalı patlak verdi. Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdalara ilişkin listesini güncelledi. Sakarya’nın Serdivan ilçesinde faaliyet gösteren bir firmanın vatandaşa domuz eti yedirdiği ortaya çıktı.

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Bakanlığın “guvenilirgida.tarimorman.gov.tr” internet adresinde yayımlanan güncel listede, “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” ile “Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar” başlıkları altında halk sağlığını riske atan ürünler kamuoyuyla paylaşıldı. Listeye, 10’u sağlığı tehlikeye düşürecek ürünlerden olmak üzere toplam 38 yeni ürün eklendi.

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6 ÜRÜNDE TEK TIRNAKLI HAYVAN ETİ TESPİT EDİLDİ

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde faaliyet gösteren bir firmanın satışa sunduğu “dana sucuk” ürününde domuz eti tespit edildi. Tek tırnaklı hayvan eti tespit edilen ürünlerin ise Kayseri, Balıkesir, Bursa ve Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren işletmelere ait olduğu belirtildi.

Bir firmanın “çiğ dana kıyma” ibaresiyle satışa sunduğu üründe kanatlı eti bulundu. Ayrıca İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde faaliyet gösteren bir firmanın “soğuk sıkım zeytinyağı” olarak sattığı ürüne tohum yağları karıştırıldığı tespit edildi.

Çorum’da ise bir firmanın “mor renkte etiketsiz baharat olduğu söylenen ürün” ibaresiyle sattığı üründe, gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildi.

 

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