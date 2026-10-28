Osmaniye'de herkes onları konuşuyor! Ev yapımı ürünlerle başladılar, köyün kaderini değiştirdiler

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Yılmaz, kooperatif olarak bölgede yoğun olarak yetiştirilen lahananın da tanıtımı ve coğrafi işaret tescili alması için çalışmalar yapacaklarını dile getirdi. Köyde bir turşu evi kurmayı hedeflediklerini belirten Yılmaz, "Sadece lahana değil, kendi ürettiğimiz biber, domates, acur, kornişon, karışık ve sadece turşular bunları köy usulü, içeriğini değiştirmeden yapıp pazarlamak istiyoruz. Biz dağlık, kırsal bölgedeyiz, buradaki kadınların kalkınması için kar amacı gütmeden, kadınlarımızın, gençlerimizin bir gelir elde etmesi için çalışmalar sürdürüyoruz." diye konuştu.Kooperatif üyesi Vildan Aslan da köydeki kadınların genelde tarla işleri ve hayvancılıkla uğraştığını dile getirdi.Kooperatifin kurulmasıyla hep birlikte daha güzel şeyler yapmaya başladıklarını anlatan Aslan, yaptıkları ürünleri satarak gelir elde ettiklerini kaydetti.