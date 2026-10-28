19 Mayıs Spor Kampüsü tamamlanıyor: Düzce’ye yeni spor merkezi

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Başkan Faruk Özlü tarafından gençlere ve amatör spor kulüplerine modern spor alanları kazandırmak amacıyla projelendirdiği ve Kiremitocağı Mahallesi’nde hayata geçirilen 19 Mayıs Spor Kampüsü, yaklaşık 20 dönümlük arazi üzerinde yükseliyor. Düzce Belediyesi öncülüğünde, Spor Toto Genel Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında, amatör spor kulüpleri için planlanan sentetik çim saha ile voleybol sahasının yapımı tamamlandı. Projenin en önemli bölümlerinden biri olan 5+1 çok amaçlı spor salonu ile hakem ve soyunma odaları, yönetim birimleri ve kafeterya gibi alanları bünyesinde barındıracak sosyal tesisin inşaatında da büyük ilerleme kaydedildi.