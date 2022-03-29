°
Şehir seçiniz
    BİST2.1991.24EURO16.330.37USD14.73-0.56ALTIN902.18-1.49
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    EkonomiTÜSİAD'ın yeni başkanı belli oldu
    HaberlerEkonomi Haberleri TÜSİAD'ın yeni başkanı belli oldu
    ABONE OL

    TÜSİAD'ın yeni başkanı belli oldu

    Türkiye Sanayici ve İş insanları Derneği (TÜSİAD) Başkanlığı'na Orhan Turan seçildi. Turan daha önceden TÜRKOFED'de Başkan olarak görev yapıyordu.

    29.03.2022 - 13:59 |
    TÜSİAD'ın yeni başkanı belli oldu

    TÜSİAD'ın 52. Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün gerçekleştirildi. Genel kurulda yapılan oylamada eski Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜSİAD üyesi Orhan Turan, TÜSİAD'ın yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi. 

    Yeni Başkan Orhan Turan böylelikle Simone Kaslowski'den görevi devraldı.

    Başkan seçilmesine ilişkin açıklamanın ardından genel kurulda konuşan Turan, katılımcılara yeni yönetim kurulu adına teşekkürlerini sunarak, bu önemli göreve layık görüldükleri için mutluluk ve onur duyduklarını ifade etti.

    Orhan Turan kimdir, nereli, kaç yaşında? TÜSİAD'ın yeni Başkanı hakkında merak edilenler!
    İlgili Haber
    Orhan Turan kimdir, nereli, kaç yaşında? TÜSİAD'ın yeni Başkanı hakkında merak edilenler!

     

    GÜNCEL HABERLER

    4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

    4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

    Milyonlarca memur ve emekli bekliyordu, maaşlar değişecek, mayısta...

    Milyonlarca memur ve emekli bekliyordu, maaşlar değişecek, mayısta...

    Rusya Savunma Bakanlığından Ukrayna açıklaması! Operasyonlar duracak

    Rusya Savunma Bakanlığından Ukrayna açıklaması! Operasyonlar duracak

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Motorine indirim gelecek mi, 30 Mart Çarşamba günü motorine indirim var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!

    Motorine indirim gelecek mi, 30 Mart Çarşamba günü motorine indirim var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!

    Sıradaki Haber
    4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

    4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

    Sıradaki Haber
    Milyonlarca memur ve emekli bekliyordu, maaşlar değişecek, mayısta...

    Milyonlarca memur ve emekli bekliyordu, maaşlar değişecek, mayısta...

    Sıradaki Haber
    Ukrayna-Rusya savaşından gelen görüntüler dünyayı şoke etti! Ukrayna harekete geçti...

    Ukrayna-Rusya savaşından gelen görüntüler dünyayı şoke etti! Ukrayna harekete geçti...

    Sıradaki Haber