Orhan Turan kimdir, nereli, kaç yaşında? TÜSİAD'ın yeni Başkanı hakkında merak edilenler!

TÜSİAD'ın yeni Başkanı Orhan Turan oldu. Türk Sanayi ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) 52. Olağan Genel Kurulu bugün yapıldı. Genel Kurul'da yeni yönetim de belirlendi. TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, başkanlığa Orhan Turan'ı önerdiklerini söyledi. Konuşmaların ardından, Turan TÜSİAD'ın yeni başkanı olarak seçildi. Turan, başkanlık görevini Simone Kaslowski’den devraldı. Peki, TÜSİAD başkanı kimdir? Orhan Turan kimdir, kaç yaşında ve nereli?

TÜSİAD'ın yeni başkanı Orhan Turan kimdir?

ODE Yalıtım’ın Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, 1981 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi-Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Marmara Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisansını tamamlayan Orhan Turan, iş yaşamının yanısıra sivil toplum örgütlerinde de görev aldı.

Isı, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği’nin (İZODER) kurulmasında aktif rol aldı. 1997-1999 yılları arasında İZODER’in Yönetim Kurulu Başkanlığını yapan Turan, 2007-2011 yılları arasında iki dönem de İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nin de (İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı.

Bugüne kadar birçok STK’da aktif rol alan Turan, 2017-2019 dönemi TÜSİAD’da Denetleme Kurulu Başkanlığı yaptı, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nde (TKYD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini üstlendi.

Turan ayrıca Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nde lisansüstü seviyesinde dersler verdi.