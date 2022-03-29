°
Şehir seçiniz
    BİST2.1991.21EURO16.340.41USD14.73-0.53ALTIN902.12-1.49
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    EkonomiOrhan Turan kimdir, nereli, kaç yaşında? TÜSİAD'ın yeni Başkanı hakkında merak edilenler!
    HaberlerEkonomi Haberleri Orhan Turan kimdir, nereli, kaç yaşında? TÜSİAD'ın yeni Başkanı hakkında merak edilenler!
    ABONE OL

    Orhan Turan kimdir, nereli, kaç yaşında? TÜSİAD'ın yeni Başkanı hakkında merak edilenler!

    TÜSİAD başkanı kim oldu, Orhan Turan kimdir, nereli, kaç yaşında? Türkiye Sanayici ve İş insanları Derneği'nde (TÜSİAD) başkan değişti. TÜSİAD'ın yeni başkanı TÜRKOFED Başkanı Orhan Turan oldu.

    29.03.2022 - 13:38 |
    Orhan Turan kimdir, nereli, kaç yaşında? TÜSİAD'ın yeni Başkanı hakkında merak edilenler!

    TÜSİAD'ın yeni Başkanı Orhan Turan oldu. Türk Sanayi ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) 52. Olağan Genel Kurulu bugün yapıldı. Genel Kurul'da yeni yönetim de belirlendi. TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, başkanlığa Orhan Turan'ı önerdiklerini söyledi. Konuşmaların ardından, Turan TÜSİAD'ın yeni başkanı olarak seçildi. Turan, başkanlık görevini Simone Kaslowski’den devraldı. Peki, TÜSİAD başkanı kimdir? Orhan Turan kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    TÜSİAD'ın yeni başkanı Orhan Turan kimdir?

    ODE Yalıtım’ın Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, 1981 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi-Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Marmara Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisansını tamamlayan Orhan Turan, iş yaşamının yanısıra sivil toplum örgütlerinde de görev aldı. 

    Isı, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği’nin (İZODER) kurulmasında aktif rol aldı. 1997-1999 yılları arasında İZODER’in Yönetim Kurulu Başkanlığını yapan Turan, 2007-2011 yılları arasında iki dönem de İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nin de (İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı.

    Bugüne kadar birçok STK’da aktif rol alan Turan, 2017-2019 dönemi TÜSİAD’da Denetleme Kurulu Başkanlığı yaptı, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nde (TKYD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini üstlendi.

    Turan ayrıca Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nde lisansüstü seviyesinde dersler verdi.

     

     

    GÜNCEL HABERLER

    4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

    4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

    Milyonlarca memur ve emekli bekliyordu, maaşlar değişecek, mayısta...

    Milyonlarca memur ve emekli bekliyordu, maaşlar değişecek, mayısta...

    Rusya Savunma Bakanlığından Ukrayna açıklaması! Operasyonlar duracak

    Rusya Savunma Bakanlığından Ukrayna açıklaması! Operasyonlar duracak

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Motorine indirim gelecek mi, 30 Mart Çarşamba günü motorine indirim var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!

    Motorine indirim gelecek mi, 30 Mart Çarşamba günü motorine indirim var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!

    Sıradaki Haber
    4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

    4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

    Sıradaki Haber
    Milyonlarca memur ve emekli bekliyordu, maaşlar değişecek, mayısta...

    Milyonlarca memur ve emekli bekliyordu, maaşlar değişecek, mayısta...

    Sıradaki Haber
    Ukrayna-Rusya savaşından gelen görüntüler dünyayı şoke etti! Ukrayna harekete geçti...

    Ukrayna-Rusya savaşından gelen görüntüler dünyayı şoke etti! Ukrayna harekete geçti...

    Sıradaki Haber