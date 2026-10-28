Aydın’da okul bahçesi pazara dönüştü: Öğrenciler satış yaptı

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Etkinlikte konuşan Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner, çocuklara küçük yaşta çevre bilinci kazandırmanın önemine vurgu yaparak şunları söyledi; "Bugün burada, doğayla insan arasındaki bağı güçlendirmeyi, çevre bilincini geliştirmeyi ve sürdürülebilir bir yaşam kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlayan Yeşil Adımlar projemizin önemli bir ayağı olan Ekolojik Pazar etkinliğinde sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Günümüzde çevreyi korumak, doğal kaynaklarımızı bilinçli kullanmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bir ağacın kıymetini bilen, toprağın bereketini tanıyan, suyun değerini anlayan nesiller yetiştirmek eğitim sistemimizin temel hedefleri arasındadır" ifadelerini kullandı.