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Adana için son dakika uyarısı! Vatandaşa SMS olarak gönderildi

28.10.2026 - 15:21Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Adana için son dakika uyarısı! Vatandaşa SMS olarak gönderildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile AFAD, Adana için son dakika kuvvetli sağanak yağış uyarısı yayımladı. Vatandaşların cep telefonlarına SMS gönderen AFAD; ani sel, su baskını, dolu ve hortum tehlikesine karşı tedbirli olunmasını istedi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adana kent geneli için kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporuna göre, kentte yarından itibaren olumsuz hava koşullarının etkisini artırması bekleniyor.

VATANDAŞLARIN CEP TELEFONLARINA UYARI SMS’İ GÖNDERİLDİ

Beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle teyakkuza geçen AFAD, Adanalı vatandaşların cep telefonlarına acil uyarı mesajı gönderdi. Gönderilen SMS’te, kent genelinde yer yer şiddetli sağanak yağışın etkili olacağı vurgulandı.

SEL, HORTUM VE DOLU TEHLİKESİNE KARŞI DİKKAT!

AFAD ve Meteoroloji yetkilileri; yağışla birlikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Yapılan resmi uyarılarda; ani sel, su baskını, heyelan, dolu yağışı, fırtına ve hortum riski gibi tehlikelere karşı kent sakinlerinin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Spot (Özet Metin)
Adana’da yarın beklenen kuvvetli ve şiddetli sağanak yağış nedeniyle AFAD ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü teyakkuza geçti. Vatandaşların cep telefonlarına SMS gönderen AFAD; sel, su baskını, dolu ve hortum tehlikesine karşı tedbirli olunması gerektiğini duyurdu.

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