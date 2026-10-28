Bakanlık'tan 29 il için kritik uyarı! 4 ilde turuncu alarm, kuvvetli yağış geliyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yarın beklenen şiddetli yağışlar nedeniyle Adana, Antalya, Muğla ve Mersin için turuncu, 25 il için ise sarı kodlu uyarı yaptı. Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu ve hortum riskine karşı vatandaşlara tedbirli olmaları ve meteorolojik uyarıları takip etmeleri çağrısında bulunuldu.
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Türkiye, yarın etkili olması beklenen şiddetli yağışlara karşı alarma geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Adana, Antalya, Muğla ve Mersin için turuncu, 25 il için ise sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Selden heyelana, doludan hortuma kadar birçok riskin bulunduğu yağışlar öncesinde vatandaşlara tedbirli olmaları çağrısı yapıldı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün son değerlendirmelerine göre; yarın İstanbul, İzmir, Adana, Mersin ve Antalya'da şiddetli ve kuvvetli yağış bekleniyor.
Adana'nın Çukurova, Karaisalı, Karataş, Pozantı, Sarıçam, Seyhan ve Yüreğir; Antalya'nın Aksu, Alanya, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Manavgat, Muratpaşa ve Serik; Muğla'nın Bodrum, Dalaman, Datça, Fethiye, Köyceğiz, Marmaris, Ortaca, Seydikemer ve Ula ilçeleri ile Mersin için turuncu; Adıyaman, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Malatya, Mardin, Osmaniye, Sakarya, Şanlıurfa, Tunceli ve Yalova illerimiz için ise sarı uyarı var. Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu ve hortum riskine karşı tedbirli olalım; güncel uyarıları takip edelim" denildi.