Bakanlık'tan 29 il için kritik uyarı! 4 ilde turuncu alarm, kuvvetli yağış geliyor

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Adana'nın Çukurova, Karaisalı, Karataş, Pozantı, Sarıçam, Seyhan ve Yüreğir; Antalya'nın Aksu, Alanya, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Manavgat, Muratpaşa ve Serik; Muğla'nın Bodrum, Dalaman, Datça, Fethiye, Köyceğiz, Marmaris, Ortaca, Seydikemer ve Ula ilçeleri ile Mersin için turuncu; Adıyaman, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Malatya, Mardin, Osmaniye, Sakarya, Şanlıurfa, Tunceli ve Yalova illerimiz için ise sarı uyarı var. Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu ve hortum riskine karşı tedbirli olalım; güncel uyarıları takip edelim" denildi.