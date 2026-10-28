Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemÜsküdar'da 2 İETT otobüsü çarpıştı! Kazada 4 yolcu yaralandı
HaberlerGündem Haberleri Üsküdar'da 2 İETT otobüsü çarpıştı! Kazada 4 yolcu yaralandı

Üsküdar'da 2 İETT otobüsü çarpıştı! Kazada 4 yolcu yaralandı

28.10.2026 - 16:15Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Mert ORDU / İSTANBUL, (DHA)-

Üsküdar'da yolcu almak için bekleyen İETT otobüsüne, durağa yanaşan başka bir otobüs arkadan çarptı. Kazada 4 yolcu hafif şekilde yaralanırken otobüslerde hasar meydana geldi.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1Üsküdar'da 2 İETT otobüsü çarpıştı! Kazada 4 yolcu yaralandı

Kaza, saat 14.15 sıralarında Göztepe Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadıköy istikametinde ilerleyen 34 HO 3349 plakalı İETT'ye bağlı özel halk otobüsü, durağa yanaştığı sırada şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu durakta bekleyen 34 TN 1806 plakalı İETT otobüsüne çarptı.

2Üsküdar'da 2 İETT otobüsü çarpıştı! Kazada 4 yolcu yaralandı

Çarpmanın etkisiyle otobüslerde bulunan 4 yolcu hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

3Üsküdar'da 2 İETT otobüsü çarpıştı! Kazada 4 yolcu yaralandı

Yaralılara olay yerinde müdahale edildi. Kazaya karışan otobüslerde hasar meydana gelirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi