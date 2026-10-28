Trabzon mutfağı sahneye çıkıyor: Gastronomi Festivali başlıyor

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Kortej yürüyüşünün ardından açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon’un sahip olduğu kültürel ve gastronomik değerleri turizmle buluşturmayı amaçladıklarını söyledi. Genç "Şehrimiz birçok değeri, özelliği, güzelliği olan bir şehir ama yemek kültürü de geleneksel olan bir şehir. O nedenle Trabzon mutfağını, bir turizm şehri olan Trabzon’umuzda evvela şehrimizin ve bölgemizin, ülkemizin güzel insanlarına, bunun yanı sıra gelen ziyaretçilerimize de profesyonel bir konseptle sunmak üzere bir gastronomi festivali düzenledik" dedi.