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    KDV indirimi tamam, sıra fırsatçılarla mücadelede

    Temel ihtiyaç ürünlerinin KDV’sinin yüzde 8’e indirilme kararını perakende sektörü olarak desteklediklerini belirten Bursa PERDER Başkanı Haşim Kılıç, “Sektörümüzü rahatlatan bu karardan sonra özellikle Ramazan’da fırsatçılara geçit verilmemeli” açıklamasını yaptı.

    29.03.2022 - 13:53 |
    KDV indirimi tamam, sıra fırsatçılarla mücadelede

    Bursa Perakendeciler Derneği (Bursa PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Kılıç; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a temel ihtiyaç maddelerine yönelik KDV indirimi açıklaması sebebiyle teşekkür etti. Kılıç, indirimi yansıtma için çalışmalara başladıklarını belirtirken Ramazan sebebiyle fırsatçılara geçit verilmemesi gerektiğini söyledi. Başkan Haşim Kılıç, “KDV oranını yüzde 18'den yüzde 8'e indirme kararını perakende sektörü olarak yürekten destekliyoruz. Sektörümüzün öncelikli taleplerinden olan ve Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla hayata geçen KDV indirimini, en kısa sürede raflara yansıtacağız. Dün olduğu gibi bugün de, yarın da devletimizin, milletimizin yanında olacağız” dedi.
    KDV indirimi hamlesinin sektörde olumlu yansımalarının olacağını da kaydeden Haşim Kılıç, “Temel ihtiyaç ürünlerindeki KDV indiriminin, fiyat artışlarının önüne geçme noktasında ciddi faydalarının olacağına inanıyoruz. Vergi yükünü hafifletmeye yönelik bu tür adımlarla enflasyonla mücadelenin de çok iyi seviyelere geleceğine inanıyoruz. Devletimizin hem sektörü, hem de tüketiciyi öncelikli olarak gören adımları önemli rahatlamalara sebep olacaktır. Ancak özellikle Ramazan ayında fiyatlar ile oynayan firmaların haksız rekabete yol açacak çalışmalarına engel olunmasını bekliyoruz. Yıllardır halkımıza en iyi ve kaliteli hizmeti vermeye çalışan PERDER üyelerimiz, erzak paketleri ve tüm ürünlerde uygun alışveriş imkânı için elinden geleni yapmaktadır. Bursa PERDER üyeleri için ön planda olan fırsatçılık değil, uygun ve kaliteli hizmettir. Tüketicilerimiz; hem fırsatçılara, hem de spekülatörlere karşı dikkatli olmalıdır” ifadelerini kullandı.

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