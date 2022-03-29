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    EkonomiTezgahlarda balık kalmadı! Fiyatlar uçtu
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    Tezgahlarda balık kalmadı! Fiyatlar uçtu

    Karadeniz’de avlanan balık çeşitlerinde son zamanlarda önemli ölçüde azalış yaşanırken. Trabzon'da tezgâhları, Marmara ve Ege Denizi'nde avlanan balıkların yanı sıra Van Gölü’nde gelen inci kefali süslüyor.

    29.03.2022 - 12:31 | | DHA
    Tezgahlarda balık kalmadı! Fiyatlar uçtu

    Tezgahlarda genellikle İstanbul, İzmir, Çanakkale’den gelen balık çeşitlerinin yanı sıra Van Gölü’nde avlanan inci kefalinin bulunduğunu belirten balıkçı esnaflarından Kadir Pınar, “Balık şu anda bitti gibi. İstavrit çıkıyor yasak başlayana kadar bir müddet gelir daha sonrası kıyı balıkçıların getirdiği balıklara bakacağız. Yerli olarak istavrit ve mezgit var. Diğer çeşitlerimiz dışardan geliyor. İstanbul’dan, Çanakkale’den, İzmir’den gelen balıkların yanı sıra yetiştirme balıklar var. Dolayısıyla Eylül 1’e kadar yetiştirme ve dışardan gelecek olan balıkları satacağız. İzmarit, İnci kefali, uskumru, sarıkanat, tombik dışardan geliyor. Fiyatlar 20 TL’den başlayıp 100 TL’ye kadar var. İnci kefali Van’dan geliyor Van Gölü’nün balığı. Kızartması ve tepsisi mükemmel olur. Pek nadir geliyordu” dedi.

    Tezgahlarda balık kalmadı Fiyatlar uçtu

    Balıkçı esnaflarından Münir Yılmaz da “Balık şu an pek çıkmıyor. İstavrit oluyordu o da şu sıralar pek az geliyor. Ara sırada da ince mezgit geliyor. Dolayısıyla çeşit olmayınca kafes balıklarına yöneldik. Somon 60 TL, levrek 100 TL, çupra 80-90 TL. Sezon 15 Nisan’da bitiyor ama zaten pek bir şey yok. Kafes balıkları yaz boyunca var. Önümüzdeki günlerde barbun ve mezgit bekliyoruz. Ramazanda genelde çiftlik balıklarını satacağız” diye konuştu.

    Yerli balık olarak tezgahlarda mezgit ve istavriti sattıklarını belirten balıkçı esnaflarından Turgay Memiş ise “Deniz balıkları yavaş yavaş kaybolmaya başladı. Temennimiz Ramazan çıkana kadar az da olsa devam etmesi. Şu an yerli balık olarak istavrit ve mezgit geliyor. Kültür balıklarından somon, levrek, çupra var. Ege taraflarından uskumru, kupez, iri istavrit geliyor. Fiyatlar yerli istavrit 35-40 TL, İstanbul’dan gelen balıklar var. Sezon bitmek üzere kıyı balıkçılarının getireceği balıklara bakacağız” şeklinde konuştu.

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