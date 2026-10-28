Şile'de alarma geçildi: Darlık Barajı yüzde 92'ye ulaştı, kontrollü tahliye başladı!

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Tahliyenin yağışın az olduğu ve dere yataklarının mevcut su akışını taşıyabildiği dönemlerde kademeli olarak gerçekleştirildiğini belirten Çit, yoğun yağışlarda ise su bırakma işleminin mevcut şartlara göre yeniden değerlendirileceğini ifade etti.Öte yandan, Erenler Mahallesi'ndeki tahliye tünelinden kontrollü olarak bırakılan su ve Darlık Barajı'nın son durumu dron ile görüntülendi.