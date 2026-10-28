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GündemŞile'de alarma geçildi: Darlık Barajı yüzde 92'ye ulaştı, kontrollü tahliye başladı!
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Şile'de alarma geçildi: Darlık Barajı yüzde 92'ye ulaştı, kontrollü tahliye başladı!

28.10.2026 - 16:25Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Şile'de sağanak yağışlar sonrası Darlık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 92'ye çıkınca kontrollü su bırakma işlemi başlatıldı. Erenler Mahallesi'ndeki tahliye tünelinden günde 450 bin metreküp su salınarak olası sel risklerinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

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1Şile'de alarma geçildi: Darlık Barajı yüzde 92'ye ulaştı, kontrollü tahliye başladı!

Şile'de son günlerde etkili olan sağanak yağışlar Darlık Barajı'ndaki su seviyesini yükseltti. Son 15 gün içerisinde ilçede 3 ayrı sel olayı yaşanırken, barajın doluluk oranı yüzde 92'ye ulaştı. Muhtemel yeni yağışlar nedeniyle yaşanabilecek taşkın riskine karşı İSKİ ile yapılan görüşmelerin ardından kontrollü su tahliyesi kararı alındı. Şile'nin Erenler Mahallesi'nde bulunan tahliye tünelinden su bırakılmaya başlandı.

2Şile'de alarma geçildi: Darlık Barajı yüzde 92'ye ulaştı, kontrollü tahliye başladı!

Şile Kaymakamı Mustafa Çit, ilçede son 15 gün içerisinde 3 ayrı sel olayı yaşandığını belirterek olaylarda herhangi bir can kaybının meydana gelmediğini, ancak bazı vatandaşların evlerinde su baskınları nedeniyle hasar oluştuğunu söyledi. Barajdaki doluluk oranının yüzde 92'ye yükselmesi üzerine yeni yağışlara karşı tedbir alındığını ifade eden Çit, İSKİ yetkilileriyle yapılan görüşmeler sonucunda kontrollü tahliyeye başlandığını belirtti.

3Şile'de alarma geçildi: Darlık Barajı yüzde 92'ye ulaştı, kontrollü tahliye başladı!

Barajdan günlük 450 bin metreküp su tahliye edildiğini aktaran Kaymakam Çit, doluluk oranının yüzde 80-85 seviyelerinde tutulmasının hedeflendiğini kaydetti. Böylece yeni yağışlarla birlikte baraja ulaşabilecek su için ilave kapasite oluşturulması amaçlanıyor.

4Şile'de alarma geçildi: Darlık Barajı yüzde 92'ye ulaştı, kontrollü tahliye başladı!

Tahliyenin yağışın az olduğu ve dere yataklarının mevcut su akışını taşıyabildiği dönemlerde kademeli olarak gerçekleştirildiğini belirten Çit, yoğun yağışlarda ise su bırakma işleminin mevcut şartlara göre yeniden değerlendirileceğini ifade etti.Öte yandan, Erenler Mahallesi'ndeki tahliye tünelinden kontrollü olarak bırakılan su ve Darlık Barajı'nın son durumu dron ile görüntülendi.

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