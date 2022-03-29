Ev alacaklara müjde! Ev fiyatları düşüyor! Ev fiyatlarına büyük indirim! Ve belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük KDV indirimini duyurdu. Hükümet son dönemde vatandaşın alım gücünü artırmak ve enflasyon ile mücadele için vergi gelirlerinden feragat ediyor. Akaryakıt, doğalgaz elektrik gibi alanlarda yapılan vergi indirimleri daha sonra temel gıda ürünlerinde de uygulandı.

BÜYÜK KDV İNDİRİMİ AÇIKLAMASI

Sabah'tan Faruk Erdem'in yazısına göre; Son olarak temizlik ürünlerinde de KDV oranlarında indirim yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu yeni indirimlere göre temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'sini %18'den %8'e indirildi. Yeme içme hizmetlerinin tamamında KDV %8 olarak belirlendi.

KONUTTA YENİ SİSTEM

Satın alınan konut, nerede olursa olsun metre karesine göre değişen, aynı kademeli KDV uygulamasına tabi olacak.

Yani net alanı 150 metre kareyi aşmayan yerlerde KDV oranı %8 olacak. Bu büyüklüğü aşan konutların ilk 150 metre karesi için %8, aşan kısmı için %18 KDV uygulanacak.

Bugüne kadar 150 metrekarenin üzerinde olan tüm konutlarda KDV oranı yüzde 18 olarak uygulanıyordu. Yani 150 metrekarelik bir ev için yüzde 8 KDV ödenirken 151 metrekarede bu oran yüzde 18'e çıkıyordu.

Böylece 150 metrekare ve fiyatı 1 milyon lira olan bir konutun KDV'si 80 bin lira iken aynı ev 151 metre kare olduğunda 180 bin liraya çıkıyordu. Yani 1 metrekare için vatandaş 100 bin lira daha fazla KDV ödemiş oluyordu. Yeni sistemde ise metrekare birim fiyatı üzerinden hesaplama yapılacak.

YENİ SİSTEM İLE KONUT FİYATI DÜŞÜRÜYOR

Buna göre eğer 1 milyon liralık ev 150 metrekare ise vatandaş yüzde 8 oranında KDV ödeyecek. Bu durumda KDV 80 bin lira olarak ödenecek.

Hesap şöyle yapılacak:

Evin fiyatı 1 milyon lira, büyüklüğü ise 155 metrekare

Bu durumda evin bir metrekaresi 6.452 TL'ye geliyor ( 1.000.0007 155)

150 metrekarenin fiyatı ise 967.800 TL'yi buluyor ( 150X6.452)

Buna göre 150 metrekarenin KDV'si 77.424 TL oluyor ( 967.800 X % 8)

Kalan 5 metrekarenin fiyatı ise 32.260 TL oluyor. ( 6.452 X 5)

5 metrekarenin KDV'si ise 5.806 TL olarak hesaplanıyor. ( 32.260 X % 18)

Bu durumda vatandaş toplam 83.230 TL'ye çıkıyor.

Vatandaş 180 bin lira yerine 83.230 TL ödüyor.

Vatandaşın KDV kazancı 96.769 TL'yi buluyor.

MEVCUT SİSTEM

Konut fiyatı: 1 milyon lira

Büyüklük: 155 metrekare

KDV (150 metrekare): 80 bin TL

KDV (155 metrekare) : 180 bin TL

YENİ SİSTEM

Konut fiyatı: 1 milyon TL

Büyüklük: 155 metrekare

KDV (150 metrekare): 77 bin 424 TL

KDV (5 metrekare) : 5.806 TL

Toplam KDV: 83.230 TL

Vergi indirimi: 96.769 TL