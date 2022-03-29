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    EkonomiKahve fiyatlarına zam açıklaması! 'Panik' uyarısı yapıldı, tarih verildi...
    HaberlerEkonomi Haberleri Kahve fiyatlarına zam açıklaması! 'Panik' uyarısı yapıldı, tarih verildi...
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    Kahve fiyatlarına zam açıklaması! 'Panik' uyarısı yapıldı, tarih verildi...

    Son 1 yılda yüzde 76 artan kahve fiyatlarının, savaşın gübre fiyatlarını körüklemesi nedeniyle bu yıl da artmaya devam edeceği belirtiliyor. Özellikle yılın üçüncü çeyreğinde kahve piyasalarında panik başlayabileceği uyarısı yapılıyor.

    29.03.2022 - 12:33 |
    Kahve fiyatlarına zam açıklaması! 'Panik' uyarısı yapıldı, tarih verildi...

    Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmeler piyasalarda ana gündem maddesi olmaya devam ediyor. Rusya'ya uygulanan yaptırımların gübre fiyatlarını yükseltmesi kahve piyasalarına yansıyor.

    Potas, nitrojen ve fosfatlar da dahil olmak üzere temel gübre bileşenlerinin fiyatı hızla yükseldi.

    Sektör uzmanları gübre kullanımının azalmasıyla üretim ve kalitenin gerileyeceğini ve bunun acısının yılın üçüncü çeyreğinde çıkmaya başlayacağını söylüyor.

    Brezilya’nın sadece 3 ila 6 ay yetecek kadar gübre stoku bulunduğu için kahve piyasasında 3'üncü çeyrekte panik başlayabileceği belirtiliyor.

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