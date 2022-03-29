Kahve fiyatlarına zam açıklaması! 'Panik' uyarısı yapıldı, tarih verildi...
Son 1 yılda yüzde 76 artan kahve fiyatlarının, savaşın gübre fiyatlarını körüklemesi nedeniyle bu yıl da artmaya devam edeceği belirtiliyor. Özellikle yılın üçüncü çeyreğinde kahve piyasalarında panik başlayabileceği uyarısı yapılıyor.
29.03.2022 - 12:33 |
Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmeler piyasalarda ana gündem maddesi olmaya devam ediyor. Rusya'ya uygulanan yaptırımların gübre fiyatlarını yükseltmesi kahve piyasalarına yansıyor.
Potas, nitrojen ve fosfatlar da dahil olmak üzere temel gübre bileşenlerinin fiyatı hızla yükseldi.
Sektör uzmanları gübre kullanımının azalmasıyla üretim ve kalitenin gerileyeceğini ve bunun acısının yılın üçüncü çeyreğinde çıkmaya başlayacağını söylüyor.
Brezilya’nın sadece 3 ila 6 ay yetecek kadar gübre stoku bulunduğu için kahve piyasasında 3'üncü çeyrekte panik başlayabileceği belirtiliyor.
İlgili Haber
Kripto parada son dakika gelişmesi! Bitcoin ve Ethereum fiyatları uçuşa geçti! Sürpriz coin...
İlgili Haber
Ev, deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, bebek bezi, süt ve dahası! İndirim geliyor! KDV ile ilgili son dakika hamlesi
İlgili Haber
Altın fiyatları ters köşe yaptı! Altın fiyatlarıyla ilgili tahminler peş peşe geldi! Altında büyük düşüş! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...