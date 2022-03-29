40 milyon kiÅŸi ile 2021'de dÃ¼nyanÄ±n en Ã§ok turistini aÄŸÄ±rlayan Fransa'nÄ±n resmi bildirimde bulunmadÄ±ÄŸÄ± WHOâ€™nun resmi verilerini deÄŸerlendiren Antalya Kent Konseyi Turizm Ã‡alÄ±ÅŸma Grubu BaÅŸkanÄ± Recep Yavuz, geÃ§en yÄ±l 421 milyon kiÅŸinin turistik seyahat yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Yavuz, "Bu sayÄ± 2019 yÄ±lÄ±nÄ±n yÃ¼zde 71 gerisinde kaldÄ±. 2020 yÄ±lÄ±nda 2019'a gÃ¶re yÃ¼zde 73 olan kayÄ±p, 2021'de ancak yÃ¼zde 2 azalabildi" dedi.

2021'nin en Ã§ok turist aÄŸÄ±rlayan 10 Ã¼lkesini sÄ±ralayan Yavuz, Fransa'nÄ±n verilerinin Ã¼lke makamlarÄ±nca aÃ§Ä±klandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve resmi olarak WHO'ya bildirilmediÄŸini sÃ¶yledi. Yavuz, 2021'de Fransa'nÄ±n 40 milyon turist aÄŸÄ±rlayarak, Ã¼lkeler sÄ±ralamasÄ±nda birinci olduÄŸunu kaydetti.

1 MÄ°LYAR KÄ°ÅžÄ° SEYAHAT EDEMEDÄ°

2021 yÄ±lÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 1 milyar turistin, belirli aralÄ±klarla sÃ¼ren pandemi kÄ±sÄ±tlamalarÄ±ndan dolayÄ± seyahat edemediÄŸini kaydeden Yavuz, "Pandemiden en aÄŸÄ±r darbeyi Uzak DoÄŸu ve Asya Ã¼lkeleri aldÄ±. Avrupa geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l normalleÅŸmeye ve eski gÃ¼nlere dÃ¶nme yoluna girdi. Karayipler ve DoÄŸu Akdeniz Ã¼lkeleri 2019'a gÃ¶re en az kayÄ±p yaÅŸayan destinasyonlar oldu" diye konuÅŸtu.

DÃ¼nya sÄ±ralamasÄ±nda 31,9 milyonla Meksika'nÄ±n ikinci, 31,2 milyonla Ä°spanya'nÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ olduÄŸunu sÃ¶yleyen Yavuz, TÃ¼rkiye'nin ise 29,9 milyon turistle dÃ¼nya dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼sÃ¼ olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±. Yavuz, ilk 10'daki diÄŸer Ã¼lkeleri ÅŸÃ¶yle sÄ±raladÄ±; "Ä°talya 26,3 milyon, ABD 22,1 milyon, Yunanistan 14,7 milyon, Avusturya 12,7 milyon, Almanya 11,7 milyon, HÄ±rvatistan 10,6 milyon."

KORONANIN KAZANANI MEKSÄ°KA

2021 yÄ±lÄ± dÃ¼nya turizmini de 8 madde Ã¼zerinden deÄŸerlendiren Yavuz, salgÄ±n dÃ¶neminde en Ã¶nemli kazananÄ±n Meksika olduÄŸunu kaydetti. 2019 yÄ±lÄ±nda 7'nci sÄ±rada olan Meksika'nÄ±n, 2020'de 3'Ã¼ncÃ¼, 2021'de ise 2'nciliÄŸe yÃ¼kseldiÄŸini belirten Yavuz, "Kriminal vakalarla sÃ¼rekli gÃ¼ndemde olmasÄ±na raÄŸmen, Ã¶zelikle Amerika'da yaÅŸayan Meksika vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n katkÄ±sÄ±yla 2'nci olan Meksika'nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k turist kaynaÄŸÄ± yÃ¼zde 80 ile ABD ve Kanada'dan geliÅŸler" ifadelerini kullandÄ±.

TÃ¼rkiye'nin, 2019 yÄ±lÄ±na gÃ¶re pandeminin verdiÄŸi hasarÄ± 2021 yÄ±lÄ±nda yÃ¼zde 40 civarÄ±nda tutarak en dÃ¼ÅŸÃ¼k kayÄ±p yaÅŸayan turizm destinasyonundan biri olduÄŸunu aÃ§Ä±klayan Yavuz, "BÃ¶ylelikle tarihinde ilk kez dÃ¼nya 4'Ã¼ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ne yÃ¼kseldi. Ä°talya ve Amerika'yÄ± geÃ§en TÃ¼rkiye'nin dÃ¼nya turizmindeki payÄ± yÃ¼zde 7 oldu. 2021'de, 2019'a gÃ¶re 50 milyon turist kaybeden Ä°spanya, korona sÃ¼recinin kaybedenlerinden biri oldu" dedi.

Ã‡Ä°N, TURÄ°ZM DÃœNYASINDAN SÄ°LÄ°NDÄ°

2019'da 65 milyon turistle dÃ¼nya 4'Ã¼ncÃ¼sÃ¼ olan Ã‡in'in korona sÃ¼recinde turizm dÃ¼nyasÄ±ndan tamamen silindiÄŸini aktaran Yavuz, "Uzak DoÄŸu'nun parlayan yÄ±ldÄ±zÄ± Tayland 2019'da 40 milyon turist aÄŸÄ±rlarken, 2021'de 400 bin turistle 53'Ã¼ncÃ¼ sÄ±raya dÃ¼ÅŸtÃ¼. Sezona 25 milyon turist hedefiyle giren Yunanistan 14,7 milyon ile 6'ncÄ± oldu" diye konuÅŸtu.

ÅžAMPÄ°YON AKDENÄ°Z'DE, BÄ°RÄ°NCÄ° ANTALYA

Korona sÃ¼recinin kazananÄ± ve 2021'in ÅŸampiyonunun Akdeniz havzasÄ± olduÄŸunu belirten Yavuz, "2021 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk 10'undaki 6 Ã¼lke, Akdeniz Ã¼lkesi. Bu 6 Ã¼lkenin toplam turist sayÄ±sÄ± 158 milyon civarÄ±nda. Toplam turist sayÄ±sÄ±nÄ±n yÃ¼zde 37,5'ini 6 Akdeniz Ã¼lkesi oluÅŸturuyor. Her Ã¼Ã§ turistten biri 6 Akdeniz Ã¼lkesine tatile gitmiÅŸ. HÄ±rvatistan tarihinde ilk kez 10'uncu sÄ±raya yerleÅŸti. Akdeniz'de ise ÅŸehir olarak 2021'de 9,5 milyon turist sayÄ±sÄ±yla Antalya birinci sÄ±rada. 421 milyon turistin, 281 milyonu ise TÃ¼rkiye dahil Avrupa Ã¼lkelerini tercih etti" ifadelerini kullandÄ±.