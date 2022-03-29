Altın fiyatları ters köşe yaptı! Altın fiyatlarıyla ilgili tahminler peş peşe geldi! Altında büyük düşüş! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

Emtia fiyatlarını aslında bir gecede baskılayabilirler. Böyle bir imkân var. Altın ve gümüş satarak bu fiyat gerilemelerini istedikleri an yapabilirler. Bu güç onların elinde var. Ama bu onlar için tehlike arz ediyor. Çünkü sert bir şekilde ons altını baskılarlarsa burada tekrar alım fırsatı oluşacağı için dünyadaki bütün yatırımcılar buradan yararlanacaktır.”