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    EkonomiVatandaşlara 'merdiven altı ürün' uyarısı! TESK Başkanı Palandöken açıkladı
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    Vatandaşlara 'merdiven altı ürün' uyarısı! TESK Başkanı Palandöken açıkladı

    Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, merdiven altı ürünler konusunda vatandaşları uyardı.

    29.03.2022 - 13:20 |
    Vatandaşlara 'merdiven altı ürün' uyarısı! TESK Başkanı Palandöken açıkladı

    Ramazan alışverişlerinde merdiven altı üretimlere yönelimin artabileceği konusunda uyarılarda bulunan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Tüketici fiyat endeksinin geçtiğimiz Aralık ayında bir önceki Aralık ayına göre yüzde 54 olduğu bir dönemde maalesef alım gücü de bir hayli düştü. Bu da Ramazan alışverişlerinde halkın daha ucuz diye merdiven altı üretimlere yönelmesine neden olacaktır. Ramazan alışverişleri, vergisini veren, kendi yemediğini müşterisine satmayan, yanında eleman çalıştırarak istihdama katkıda sunan ve artan maliyetlere karşı ayakta durmaya çalışan esnafımızdan yapılmalı. Denetimler de sıklaştırılarak halkın sağlığını tehdit eden fırsatçılara göz açtırılmamalı” diye konuştu.

    “Vatandaşımız otokontrolünü kendi yapmalı”

    Girdi maliyetlerindeki artışlar sonucunda esnaftan Ramazan alışverişi yapılmasının esnafa güç katacağını dile getiren Palandöken, “Bayat kuruyemişten, tarihi geçmiş bakliyata, şeker yerine glikoz şurubu kullanarak yapılan baklavadan, peynire kadar birçok hile yapılan gıda ürünleri maalesef Ramazan gibi bol alışveriş yapılacak zamanlarda daha fazla ortaya çıkıyor. Köyden peynir getirdim süt getirdim diyerek araçlarda gezerek ürünler satanlar da artıyor. Bu ürünler alım gücünün düşmesi nedeniyle daha ucuz diye bu Ramazan’da daha çok tercih edilebilir. Halbuki sağlığından olacak olan vatandaşın, kısa ve uzun vadede hastalık ve tedavi masrafları daha fazla olacaktır. Bununla birlikte elektrik, doğalgaz, su, akaryakıt gibi temel girdilerdeki maliyetlerin artması doğrudan etkileyen esnafımızın da ekonominin de bu Ramazan alışverişlerinden umudu büyük. Vatandaşımız otokontrolünü kendi yapmalı. Denetimlerin de sıklaştırılarak halk sağlığını tehlikeye sokan fırsatçılara göz açtırılmamalı. Vatandaş da alışverişlerini merdiven altı, kalitesiz ürünleri piyasaya sürenlerden değil, esnafımızdan yapmalı” dedi.

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