Roma'nın izlerini taşıyan antik kent: Aizanoi

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Kent yaşamının diğer izleri



Sütunlu cadde, agoralar, odeion ya da bouleterion olarak tanımlanan kamusal yapı, hamamlar ve mozaikler antik kentteki sosyal yaşamın izlerini taşıyor. Bu yapılar, yerleşimin yalnızca dinsel bir merkez olmadığını; ticaretin ve kamusal etkinliklerin de kent yaşamında geniş yer tuttuğunu gösteriyor.



Penkalas Nehri üzerindeki Roma köprüleri ve bent gibi su yapıları, kentin altyapısı ve su yönetimi hakkında bilgi veriyor. Zeus Tapınağı'nın yanı sıra Frigya'nın ana tanrıça geleneğiyle bağlantılı Meter Steunene kutsal alanı da Aizanoi'nin inanç dünyasının çeşitliliğine işaret ediyor.