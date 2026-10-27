Muş'ta arazi anlaşmazlığı kanlı bitti! Emekli polis kardeşini öldürüp sonra kendini vurdu
27.10.2026 - 13:54Güncellenme Tarihi:
Muş’un Hasköy ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti. Emekli polis İrfan Buldu, kardeşi, yengesi ve iki yeğenine silahla ateş açtıktan sonra aynı silahla kendini vurdu. Olayda İrfan Buldu ile kardeşi Ersin Buldu hayatını kaybederken, yaralanan 3 kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor.
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Muş'un Hasköy ilçesinde emekli polis İrfan Buldu, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada kardeşi Ersin Buldu, yengesi Semine Buldu ile çocukları Ferhat Eren Buldu ve Hüseyin Buldu'ya silahla ateş etti.
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İrfan Buldu daha sonra aynı silahla kendini vurdu. İhbar üzerine bölgeye güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi İrfan Buldu'nun hayatını kaybettiği belirledi.
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Yaralanan 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ersin Buldu da kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.