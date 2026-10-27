İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2026-2027 İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
İŞKUR Gençlik Programı sonuçları açıklandı mı? 2026-2027 İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite öğrencilerinin büyük ilgi gösterdiği İŞKUR Gençlik Programı'nda gözler kura çekimlerine ve sonuç listelerine çevrildi. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından binlerce öğrenci, asil ve yedek aday listelerinin yayımlanacağı tarihi araştırıyor. Peki İŞKUR Gençlik Programı sonuçları açıklandı mı, kura sonuçları nereden öğrenilecek, isim listeleri hangi tarihte ilan edilecek? İşte merak edilen tüm detaylar.
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İŞKUR Gençlik Programı sonuçları açıklandı mı, kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği 2026-2027 İŞKUR Gençlik Programı sonuçları için geri sayım başladı. Başvuruların tamamlanmasının ardından gözler noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimlerine çevrilirken, binlerce öğrenci asil ve yedek aday listelerinin yayımlanacağı tarihi araştırıyor. Peki İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları açıklandı mı, sonuçlar nereden öğrenilecek, isim listeleri hangi tarihte yayımlanacak? İşte öğrencilerin gündemindeki İŞKUR Gençlik Programı sonuçlarına ilişkin son gelişmeler ve merak edilen detaylar.
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında yürütülen İŞKUR Gençlik Programı başvurularının ardından birçok üniversitede kura süreci başladı. Üniversitelere göre değişen takvim nedeniyle sonuçlar tek bir tarihte açıklanmıyor.
Bu nedenle "İŞKUR Gençlik Programı sonuçları açıklandı mı?" sorusunun yanıtı üniversiteden üniversiteye değişiyor. Kura çekimi tamamlanan üniversitelerde asil ve yedek aday listeleri yayımlanmaya başlarken, bazı üniversitelerde ise çekiliş ve değerlendirme süreci devam ediyor.
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İŞKUR Gençlik Programı kapsamında gerçekleştirilen kura çekimleri üniversitelerin belirlediği takvime göre yürütülüyor. Ekim ayının son haftası ve Kasım ayının ilk günlerinde yapılan noter kuralarının ardından sonuçların kısa süre içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.
Birçok üniversite sonuçları kura çekiminin aynı günü veya takip eden günlerde duyururken, bazı kurumlarda süreç birkaç gün sürebiliyor. Bu nedenle öğrencilerin kendi üniversitelerinin resmi duyurularını düzenli olarak takip etmeleri gerekiyor.
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları aşağıdaki kanallar üzerinden öğrenilebiliyor:
İŞKUR e-Şube sistemi
Başvuru yapılan üniversitenin resmi internet sitesi
Üniversitelerin Sağlık Kültür ve Spor (SKS) Daire Başkanlığı duyuruları
Üniversitelerin öğrenci duyuru panelleri
Adaylar açıklanan asil ve yedek listeler üzerinden programa yerleşip yerleşmediklerini kontrol edebiliyor.
ASİL VE YEDEK ADAY LİSTELERİ NASIL BELİRLENİYOR?
Program kapsamında başvuru sayısının kontenjandan fazla olması durumunda noter huzurunda kura çekimi yapılıyor. Çekiliş sonucunda programa katılmaya hak kazanan öğrenciler asil listeye alınırken, diğer adaylar yedek listeye yerleştiriliyor.
Asil adaylardan kayıt yaptırmayan veya şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine ise yedek listedeki öğrenciler çağrılıyor.
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI NEDİR?
İŞKUR Gençlik Programı, üniversite öğrencilerinin eğitimlerini sürdürürken iş deneyimi edinmelerini ve gelir desteği almalarını amaçlayan bir programdır.
Öğrenciler üniversitelerin çeşitli birimlerinde görev alırken hem çalışma hayatını yakından tanıma fırsatı buluyor hem de mesleki becerilerini geliştirebiliyor.
SONUÇLAR AÇIKLANDIKTAN SONRA NE YAPILACAK?
Kura sonucunda asil listede yer alan öğrencilerin belirtilen tarihler arasında kayıt ve evrak işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Belirlenen süre içerisinde işlemlerini tamamlamayan adayların hakları yedek adaylara devredilebiliyor.
Bu nedenle sonuçların açıklanmasının ardından duyurulacak takvimin dikkatle takip edilmesi büyük önem taşıyor.