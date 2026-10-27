İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2026-2027 İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

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İŞKUR Gençlik Programı kapsamında gerçekleştirilen kura çekimleri üniversitelerin belirlediği takvime göre yürütülüyor. Ekim ayının son haftası ve Kasım ayının ilk günlerinde yapılan noter kuralarının ardından sonuçların kısa süre içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.



Birçok üniversite sonuçları kura çekiminin aynı günü veya takip eden günlerde duyururken, bazı kurumlarda süreç birkaç gün sürebiliyor. Bu nedenle öğrencilerin kendi üniversitelerinin resmi duyurularını düzenli olarak takip etmeleri gerekiyor.