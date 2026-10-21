Sinop’un istihdam haritası yeniden çiziliyor: İŞKUR rakamları açıkladı, dev projeler yolda!

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Sinop Valiliği toplantı salonunda düzenlenen birleşimde, kent genelinde istihdamın korunması, geliştirilmesi ve artırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar ile önümüzdeki döneme ilişkin hedefler masaya yatırıldı. Toplantıda, İŞKUR İl Müdürü Asaf Çalışır tarafından 2026 yılının ilk 10 ayında gerçekleştirilen faaliyetler, yürütülen projeler ve sağlanan istihdam verilerine ilişkin detaylı bir bilgilendirme sunumu yapıldı.

Gündem maddeleri kapsamında ayrıca 2027 yılında hayata geçirilmesi planlanan mesleki edindirme kursları, İşgücü Uyum Planı ve Toplum Yararına Programlar (TYP) dahil olmak üzere eğitim planlamaları ele alınarak değerlendirildi. İl genelinde istihdam olanaklarının artırılması ve işgücü piyasasının ihtiyaçlarına uygun adımların atılması amacıyla kurul üyeleri arasında istişarelerde bulunuldu.