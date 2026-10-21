Düzce'de ücretsiz olarak dağıtıldı! Duyan oraya koştu, 16 bin paket dakikalar içerisinde tükendi

2

"Ata tohumlarımız toprağımızın bereketi"



Programda konuşan Düzce Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, ata tohumlarının Anadolu'nun tarımsal ve kültürel mirasının önemli bir parçası olduğunu belirterek, "Ata tohumlarımız toprağımızın bereketi, çiftçimizin emeğinin ve Anadolu'nun köklü kültürünü yarınlara taşınmasını sağlayan en önemli unsurlardan biridir. Bu mirası bugüne kadar koruyan, toprağına ve tohumuna sahip çıkan tüm çiftçilerimize gönülden teşekkür ediyoruz" dedi.



Düzce İl Genel Meclisi Başkanı Fazlı Koç ise tarımsal üretime verilen desteklerin kentin ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını ifade ederek, "Vatandaşımızın, çiftçilerimizin emeğine karşılık dağıtılan bu tohumlar inşallah yetiştikten sonra şehrimize ekonomik katkı da sağlayacak. Bu anlamda belediyemizin ilimize katkı alanında sağlamış olduğu birçok fayda var" diye konuştu.



