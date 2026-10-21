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GündemDüzce'de ücretsiz olarak dağıtıldı! Duyan oraya koştu, 16 bin paket dakikalar içerisinde tükendi
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Düzce'de ücretsiz olarak dağıtıldı! Duyan oraya koştu, 16 bin paket dakikalar içerisinde tükendi

21.10.2026 - 07:15Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Düzce Belediyesi Tarım Akademisi tarafından üretilen 16 bin paket ata tohumu, düzenlenen şenlikle çiftçilere ve vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

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1Düzce'de ücretsiz olarak dağıtıldı! Duyan oraya koştu, 16 bin paket dakikalar içerisinde tükendi

6 dönümlük arazide doğal yöntemlerle; Ayşe Kadın fasulyesi, Çanakkale domatesi, salkım domates, Koçaş patlıcanı, Topak patlıcanı, Kamber biberi, Çifteler biberi ve Sarayönü biberi olmak üzere 8 farklı çeşit sebze üretildi.

Yerli tohumların korunması, çoğaltılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen Ata Tohumu Dağıtım Şenliği, mehteran ve halk oyunları gösterileriyle başladı. Renkli görüntülere sahne olan programda, yerli tohumların korunmasının ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin önemine dikkat çekildi.

2Düzce'de ücretsiz olarak dağıtıldı! Duyan oraya koştu, 16 bin paket dakikalar içerisinde tükendi

"Ata tohumlarımız toprağımızın bereketi"

Programda konuşan Düzce Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, ata tohumlarının Anadolu'nun tarımsal ve kültürel mirasının önemli bir parçası olduğunu belirterek, "Ata tohumlarımız toprağımızın bereketi, çiftçimizin emeğinin ve Anadolu'nun köklü kültürünü yarınlara taşınmasını sağlayan en önemli unsurlardan biridir. Bu mirası bugüne kadar koruyan, toprağına ve tohumuna sahip çıkan tüm çiftçilerimize gönülden teşekkür ediyoruz" dedi.

Düzce İl Genel Meclisi Başkanı Fazlı Koç ise tarımsal üretime verilen desteklerin kentin ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını ifade ederek, "Vatandaşımızın, çiftçilerimizin emeğine karşılık dağıtılan bu tohumlar inşallah yetiştikten sonra şehrimize ekonomik katkı da sağlayacak. Bu anlamda belediyemizin ilimize katkı alanında sağlamış olduğu birçok fayda var" diye konuştu.

3Düzce'de ücretsiz olarak dağıtıldı! Duyan oraya koştu, 16 bin paket dakikalar içerisinde tükendi

"Tarım Akademimiz üç önemli görevi yerine getiriyor"

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ise Tarım Akademisinin üç temel alanda faaliyet yürüttüğünü belirterek, tıbbi bitkilerin geliştirilmesi, ata tohumlarının çoğaltılarak çiftçilere ulaştırılması ve tarımla ilgilenenlere eğitim verilmesi konularında çalışmalar yaptıklarını anlattı.16 bin paket ata tohumu dağıtıldı

Konuşmaların ardından Düzce Belediyesi Tarım Akademisi tarafından üretilen toplam 16 bin paket ata tohumu, çiftçilere ve vatandaşlara dağıtıldı. Yerli tohumların yaygınlaştırılması ve üreticilerin desteklenmesi amacıyla gerçekleştirilen şenlik, tohum dağıtımının ardından sona erdi.

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