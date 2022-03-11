Ev alacakları yakından ilgilendiriyor! Çarpıcı rapor ortaya çıktı, fiyatlar yüzde 119 arttı

Ev alacakları çok yakından ilgilendiriyor. Satılık konut fiyatları uzun süredir yukarı yönlü hareket ediyordu. Yeni raporda görülüyor ki fiyat konusunda dengeler değişmiş durumda...

Edinilen bilgilere göre, satış fiyatlarındaki artış Türkiye genelinde ve üç büyük ilde yavaşlıyor. İşte rapordaki dikkat çeken detaylar:

"Geçen yılın Şubat ayına göre Türkiye genelinde ortalama satılık konut ilan m2 cari fiyatı yüzde 119,3 artarak 7.965 TL olmuştur. Satılık konut ilan m2 cari fiyatları aynı dönemde İstanbul'da yüzde 137,9, Ankara'da yüzde 105,5 ve İzmir'de yüzde 104,5 artmıştır. Böylece, ortalama satılık konut m2 fiyatları İstanbul'da 11.578 TL, Ankara'da 5.137 TL, İzmir'de ise 8.947 TL olmuştur. Enflasyondan arındırılmış (reel) satış fiyatları ülke genelinde ve üç büyükşehirde yükselmiştir. Konut piyasasındaki canlılığın bir göstergesi olarak izlediğimiz satılan konutların satılık ilan sayısına oranı, önceki aya göre hem ülke genelinde hem de üç büyük ilde yükselmiştir. Konut piyasasındaki canlılığı ölçen bir diğer gösterge olan kapatılan ilan yaşı, geçen aya göre hem ülke genelinde hem de üç büyük ilde yükselmiştir. Kapatılan ilan yaşı ülke genelinde 38,4 gün, İstanbul'da 36,2 gün, Ankara'da 29,6 gün, İzmir'de ise 45,7 gün olmuştur.

SATIŞ FİYATLARINDAKİ ARTIŞ ÜÇ BÜYÜK İLDE YAVAŞLIYOR

Satılık konut fiyatlarındaki yıllık artış oranı Şubat ayında da geçen aya kıyasla bir miktar ivme kaybetmiştir. Ocak'ta 18 puan yükselen yıllık artış hızı Şubat'ta 10,2 puan yükselmiştir. Bu yavaşlamaya rağmen satılık konut fiyatları geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 119,3 artmış ve raporlarımızda incelediğimiz dönemdeki yeni en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Şubat verilerine göre geçen yılın aynı ayında 3.632 TL olan Türkiye geneli ortalama satılık konut ilan m2 fiyatı 7.965 TL'ye yükselmiştir.

Satılık konut fiyatlarının artış hızı geçen aya göre İstanbul'da 10,4, Ankara'da 8,4, İzmir'de 10,5 puan yükselmiştir. Böylece, satılık konut cari fiyatındaki yıllık artış oranı İstanbul'da yüzde 137,9, Ankara'da yüzde 105,5 ve İzmir'de yüzde 104,5 olmuştur. Satılık konut m2 ortalama fiyatları İstanbul'da 11.578 TL'ye, Ankara'da 5.137 TL'ye ve İzmir'de 8.947 TL'ye yükselmiştir.

FİYAT ARTIŞLARINDA FARKLILIK

İlan satış fiyatlarının büyükşehirler düzeyinde ölçülen en yüksek ve en düşük yıllık değişimlerini göstermektedir. İlan satış fiyatları Şubat ayında da geçen yılın aynı ayına göre bütün büyükşehirlerde artmıştır. Satılık konut m2 fiyatlarında en hızlı artışın görüldüğü iller; Mersin (yüzde 154,2), İstanbul (yüzde 137,9), Antalya (yüzde 129,7), Aydın (yüzde 129) ve Diyarbakır'dır (yüzde 128,2). En düşük artışların görüldüğü iller ise Manisa (yüzde 87), Eskişehir (yüzde 85), Malatya (yüzde 82,7), Erzurum (yüzde 80,1) ve Van (yüzde 79,1) olmuştur.

Ülke genelindeki enflasyondan arındırılmış (reel) satılık konut fiyatlarındaki yıllık değişim oranını göstermektedir. 2021 Temmuz-Aralık arasında sürekli yükselen satılık konut reel fiyatlarındaki yıllık değişim oranı Ocak ayında neredeyse değişmemişti (yüzde 40,6). Şubat ayında ise yıllık reel fiyat değişimi bir miktar yükselerek yüzde 42 olmuştur.

2020 Mayıs'tan itibaren sürekli artan ülke genelindeki reel konut fiyat endeksi Şubat ayında bir miktar yükselerek 132,2'ye ulaşmıştır. Endeksin bu seviyesi satılık konut reel fiyatlarının 2017 Eylül dönemindeki değerini yüzde 32,2 aştığını göstermektedir.

ANKARA'DA DURGUNLAŞTI

Reel satış fiyatı artış hızı üç büyük ilde de yükselmiş ancak Ankara'daki artış sınırlı olmuştur. Reel satış fiyatı artış hızı geçen aya göre İstanbul'da 1,8 puan, İzmir'de 2,6 puan yükselmiş, Ankara'da ise artış 0,4 puanla sınırlı kaldığından neredeyse değişmemiştir. Böylece, satılık konut reel fiyatlarındaki yıllık artış oranı İstanbul'da yüzde 59,8, Ankara'da yüzde 32,5 ve İzmir'de yüzde 35 olmuştur.

Reel konut fiyat endeksi İstanbul'da 143,1, Ankara'da 133, İzmir'de ise 135,1 olmuştur. Reel satış fiyat endeksinde artış özellikle İstanbul'da belirgindir. Şubat ayı verileri satılık konut reel fiyatlarının 2017 Eylül'deki seviyesine kıyasla İstanbul'da yüzde 43,1, Ankara'da yüzde 33 ve İzmir'de yüzde 35,1 oranında yüksek olduğunu göstermektedir. (Milliyet)