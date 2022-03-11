Devletten ayçiçek desteği! Hangi illere yağlık ayçiçek ekimi desteği verilecek?

Yağlık ayçiçek desteği Resmi Gazete’de! Cumhurbaşkanı Kararı yayınlandı. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasıyla bu ülkelerin ana tedarikçileri olduğu ayçiçeği, hububat gibi ürünlerde dünya genelinde fiyat artışları yaşanmıştı. Türkiye çiftciye ayçiçek desteğinin kapsamını genişletti. Peki, Hangi illere yağlık ayçiçek ekimi desteği verilecek? Ayçiçeği ne zaman ekilir? İşte tüm detaylar…

HANGİ İLLERE YAĞLIK AYÇİÇEK EKİMİ DESTEĞİ VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı kararıyla 4 il ve 7 bölge daha yağlık ayçiçeği ekimi destekleme kapsamına alındı. Buna göre; Aydın-Efeler, Aydın-Köşk, Aydın-Sultanhisar, Aydın-Yenipazar, Karabük-Eskipazar, Kütahya-Domaniç ve Sivas-Hafik havzalarında yağlık ayçiçeği ekimi desteklenecek.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Türkiye'nin ayçiçek yağına erişimini zorlaştırdı. Çünkü dünyada en fazla ayçiçek yağı ithal eden ülke Türkiye ve ithalatın çoğu bu iki ülkeden gerçekleştiriliyor. Konuyla ilişkili olarak önlemler alınmaya devam ediliyor.

"2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı" Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamındaki ürünler listesinde yer alan Aydın-Efeler, Aydın-Köşk, Aydın-Sultanhisar, Aydın-Yenipazar, Karabük-Eskipazar, Kütahya-Domaniç ve Sivas- Hafik havzalarında yer alan ürünler güncellendi. Değişiklikle bu bölgelerde diğer ürünlerin yanında yağlık ayçiçeği ekimi de desteklenecek.

İŞTE RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN AYÇİÇEK DESTEĞİ KARARI













AYÇİÇEĞİ NE ZAMAN EKİLİR?

Ayçiçeği ekimi için nisan ayı ayçiçeği ekimi için uygundur. Kuru şartlarda yapılacak bir üretimde iklime bağlı olarak olabildiğince erken ekim yapılmalıdır. Erken ekimler, ayçiçeğinin kış ve ilkbahar yağışlarından daha iyi yararlanmasını sağlamaktadır.