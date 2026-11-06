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Zonguldak'ta maden işçilerinin otomobili 100 metrelik uçuruma yuvarlandı

06.11.2026 - 00:59Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ZONGULDAK (İHA)

Zonguldak'ta maden işçilerinin otomobili 100 metrelik uçuruma yuvarlandı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) çalışan 3 maden işçisinin bulunduğu otomobilin yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. 1'i ağır, 2 kişi ise yaralandı.

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Kaza, Zonguldak-Ereğli D-100 karayolunun Ömerli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 TTK işçisi Kozlu'daki iş yerlerine gitmek üzere yola çıktı. 24 yaşındaki Taha K. idaresindeki 67 AFN 616 plakalı otomobil, Zonguldak istikametine seyir halindeyken virajda kontrolden çıktı. Yoldan savrulan otomobil, yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.

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Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, otomobilde yolcu olarak bulunan 22 yaşındaki Ahmet Erkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan sürücü Taha K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karahan, buradaki müdahalesinin ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

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Araçta bulunan diğer işçi Beytullah K. ise kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu. Korkmaz'ın uçuruma yuvarlanan otomobilden kendi imkanlarıyla çıktığı öğrenildi.

Acı haberi alan ailesi ve iş arkadaşları olay yerine geldi

Kazanın ardından hayatını kaybeden Ahmet Erkan'ın yakınları ve iş arkadaşları olay yerine geldi. Acı haberi alarak bölgeye ulaşan aile üyeleri büyük üzüntü yaşadı. Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Cihan Dalkılıç da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve kaza hakkında bilgi aldı.

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Cumhuriyet savcısı olay yerinde inceleme başlatırken, hayatını kaybeden Ahmet Erkan'ın cenazesinin incelemelerin tamamlanmasının ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Erkan'ın babası cansız bedeninin tabuta konulduğu sırada "Oğlum, yavrum" diyerek gözyaşı döktü.

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Kaza yapan otomobilin çekici yardımıyla uçurumdan yola çekileceği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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