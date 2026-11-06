2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı başladı
06.11.2026 - 01:21Güncellenme Tarihi:
Karabük'ün 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'nde sezonun ilk kar yağışı etkili oldu.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.
2 bin Keltepe Kayak Merkezi, hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesinin ardından başlayan kar yağışıyla beyaza büründü.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında bakım ve teknik kontrollerin sürdürüldüğü Keltepe Kayak Merkezi'nde, ilk kar yağışıyla birlikte kış sezonuna ilişkin heyecan da arttı.