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Gündem2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı başladı
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2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı başladı

06.11.2026 - 01:21Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KARABÜK (İHA)

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Karabük'ün 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'nde sezonun ilk kar yağışı etkili oldu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

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2 bin Keltepe Kayak Merkezi, hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesinin ardından başlayan kar yağışıyla beyaza büründü.

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Yeni sezon hazırlıkları kapsamında bakım ve teknik kontrollerin sürdürüldüğü Keltepe Kayak Merkezi'nde, ilk kar yağışıyla birlikte kış sezonuna ilişkin heyecan da arttı.

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