15 Kasım'a kadar sürecek: Batmanlılar akın akın oraya gidiyor
Batman Valiliği koordinasyonunda bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Gastronomi Fuarı, Adalet Caddesi'nde coşkulu bir törenle kapılarını ziyaretçilere açtı. 15 Kasım'a kadar açık kalacak olan fuar, zengin stantları ve birbirinden farklı coğrafi işaretli ürünlerle kentte renkli görüntülere sahne oluyor.
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Batman'da "4. Gastronomi Fuarı" kapılarını ziyaretçilere açtı. Valilik koordinasyonunda Batman Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve İl Özel İdaresince Adalet Caddesi'nde düzenlenen fuarın açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.
Fuarda 80 stantta Türkiye'nin farklı illerinden gelen ürünlerin Batmanlılarla buluşacağını belirten Vali Ekrem Canalp "Memleketimizin her bir köşesinden gelen ürünleri Batmanlılar burada görecek, burada tadacak. Ama şu da olacak. Memleketimizin her tarafından gelen insanlarımıza Batman'ın ürünlerini de tanıtacağız. Her ikisi de beraber olacak." dedi.
Duanın okunmasının ardından kurdele kesildi. Açılışa İl Emniyet Müdürü Yusuf Fatih Atay, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ekrem Doğan, vali yardımcıları, belediye başkanları, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Fuar, 15 Kasım'a kadar sürecek.