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    EkonomiÖn ödemeli ev satışları ile ilgili flaş düzenleme! Zorunlu oldu, yapmazsa her konut için 70 bin lira...
    HaberlerEkonomi Haberleri Ön ödemeli ev satışları ile ilgili flaş düzenleme! Zorunlu oldu, yapmazsa her konut için 70 bin lira...
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    Ön ödemeli ev satışları ile ilgili flaş düzenleme! Zorunlu oldu, yapmazsa her konut için 70 bin lira...

    Sahte servis uygulaması, ön ödemeli konut satışlar ile ilgili flaş gelişme! Yetkili servis, özel servis karmaşasına son veriliyor. Araba, cep telefonu ve mobilya satışlarında temerrüde düşme zorlaştırıldı. Bakanlık harekete geçti, artık zorunlu oldu. Kamuoyunda ciddi tartışma konusu olan "sahte servis" uygulamasına son veriliyor. Yaşanan karmaşanın önüne geçildiğini belirten Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Avni Dilber konuyla ilgili "zorunluluk getirdik" dedi.

    11.03.2022 - 11:18 |
    Ön ödemeli ev satışları ile ilgili flaş düzenleme! Zorunlu oldu, yapmazsa her konut için 70 bin lira...

    TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonu'nda Tüketicileri Koruma Kanun Teklifi görüşülürken, otomobil, cep telefonu ve mobilya gibi ürünlerde taksitli satışlarda temerrüde düşme zorlaştırılıyor. 

    Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Avni Dilber, "Taksitler ödenirken eğer 2 taksit üst üste ve kalan borcunda onda 1’i kadar bir bedel ödenmediyse vatandaş temerrüde düşüyordu. Yeni durumda sözleşme bedeli esas alınarak vatandaşın temerrüde düşmesi zorlaştırılıyor. Kalan borç yerine sözleşme bedeli dikkate alınacak" dedi.

    HER KONUTA 70 BİN LİRA CEZA

    Dilber, “ön ödemeli konut satışları” denilen “maketten satışlar”a yönelik düzenlemelere ilişkin şu bilgiyi verdi:

    "Sözleşmede hangi sürede taahhütte bulunduysa, o sürede edimini yerine getirmek durumunda; yapmazsa her konut için 70 bin lira civarında cezası var."

    SERVİS BİLGİ SİSTEMİ

    Kamuoyunda satış sonrası hizmetlerde ciddi tartışma konusu olan "sahte servis" uygulamasına "servis bilgisi sistemi" ile son veriliyor. Diler konuya ilişkin olarak "Bir servis bilgi sistemi kurduk. O sisteme firmaların yetkili servislerin girmesine ilişkin bir zorunluluk getirdik. Yine yetkili servis, özel servis karmaşası vardı, eğer bir servis özel servisse bunu mutlaka açık bir şekilde yazacak" ifadelerini kullandı. (Milliyet)

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