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    EkonomiAltın rekora koşuyor! Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması! Gram altın için bomba tahmin!
    HaberlerEkonomi Haberleri Altın rekora koşuyor! Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması! Gram altın için bomba tahmin!
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    Altın rekora koşuyor! Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması! Gram altın için bomba tahmin!

    Altın ve petrol fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması! Altın fiyatları rekora koşuyor. Geçtiğimiz aylar 650 lira seviyelerine kadar düşen altın hızlı toparlandı. Gram altın gözünü 1000 liraya dikti. Öte yandan küresel piyasalarda savaşın tansiyonu hafif düşüşe geçti. Ons altın düşüş gösterdi, petrol de ateşkesin etkisiyle gerilemeye devam ediyor. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş soğumaya başladı. Ukraynalı sivillerin tahliyesi için ateşkes devam ederken bu süreç içinde herhangi bir askeri hareketlilik görünmedi. Ons Altın fiyatları dün Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov konuşurken 2009 dolara kadar yükselmişti. Lavrov’un konuşmasının ardından tansiyonun düşmesiyle birlikte ons altın gevşedi. Ons altın şu sıralar 1983 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gram Altın dolarda yaşanan hareketle 950 TL seviyesindeki seyrine devam ediyor. Bugün en düşük 947 TL'ye çekilen gram altın gün içinde en yüksek ise 956 TL'ye çıktı. Petrol fiyatları da ateşkesin devamı ve ABD’nin arz artırılması için petrol üreten ülkelere çağrı yapmasıyla birlikte gerilemeye başladı. 110 doların altında fiyatlanan petrol şu sıralar 109 dolardan işlem görüyor. Gram altın ile ilgili ise bomba bir tahminde bulunuldu. İşte gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatlarıyla ilgili tüm gelişmeler...

    • 11 Mart 2022 - 10:11 • Son Güncelleme:
    • 11 Mart 2022 - 10:11 • Son Güncelleme:
    1Altın rekora koşuyor Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması Gram altın için bomba tahmin

    Altın ve petrol fiyatlarında son dakika gelişmesi. Dün Antalya’da bir araya gelen Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanları görüşme gerçekleştirdi ancak toplantıdan herhangi olumlu sonuç çıkmadı. Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanları toplantı sonrasında kendi açılarından haklılıklarını açıklayıp görüşmeleri sonlandırdı. Diplomasi tarafında herhangi bir hareket olmaması kısa süreliğine Altın ve petrole yükseliş getirse de sonrasında ateşkesin etkisiyle birlikte Petrol ve altın gerilemeye başladı.

    2ONS ALTIN 2000 DOLARIN ALTINDA

    ONS ALTIN 2000 DOLARIN ALTINDA

    Ons Altın fiyatları dün Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov konuşurken 2009 dolara kadar yükselmişti. Lavrov’un konuşmasının ardından tansiyonun düşmesiyle birlikte ons altın gevşedi. Ons altın şu sıralar 1983 dolar seviyesinde işlem görüyor.

    3GRAM ALTINDA SON DURUM

    GRAM ALTINDA SON DURUM

    Gram Altın dolarda yaşanan hareketle 950 TL seviyesindeki seyrine devam ediyor. Bugün en düşük 947 TL'ye çekilen gram altın gün içinde en yüksek ise 956 TL'ye çıktı.

    4PETROLDE ATEŞKES ETKİSİ

    PETROLDE ATEŞKES ETKİSİ

    Petrol fiyatları da ateşkesin devamı ve ABD’nin arz artırılması için petrol üreten ülkelere çağrı yapmasıyla birlikte gerilemeye başladı. 110 doların altında fiyatlanan petrol şu sıralar 109 dolardan işlem görüyor.

    5RUS PETROLÜNE ERİŞMEK İMKANSIZLAŞIYOR

    RUS PETROLÜNE ERİŞMEK İMKANSIZLAŞIYOR

    ABD’nin Rus petrolüne ilişkin ambargo uygulamaya başlamasıyla birlikte diğer ülkeler de Rusya’dan petrol ticareti yapma konusunda çekincelere sahip oldu. Bu da piyasada farklı ülkelerden petrol alımına yöneltti.

    6ÇEYREK ALTIN KAÇ TL

    ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

    ALIŞ(TL) 1.542,00SATIŞ(TL) 1.565,00

    7YARIM ALTIN FİYATLARI

    YARIM ALTIN FİYATLARI

    ALIŞ(TL) 3.088,00SATIŞ(TL) 3.130,00

    8TAM ALTIN FİYATLARI

    TAM ALTIN FİYATLARI

    ALIŞ(TL) 6.181 TLSATIŞ(TL) 6.258 TL

    9Altın rekora koşuyor Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması Gram altın için bomba tahmin

    Altın fiyatlarında yaşanan istikrarsız durum karşısında elindeki altınları ne yapacağını düşünen vatandaş için uzman isim İslam Memiş önemli uyarılarda bulundu. Özellikle savaş dönemlerine değinen Memiş, Rusya-Ukrayna savaşına da dikkat çekti.

    10Altın rekora koşuyor Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması Gram altın için bomba tahmin

    "Altın fiyatları her zaman enflasyonun olduğu savaşın olduğu ortamları sever" diyen Memiş," Ne zaman savaş olsa, enflasyon patlasa altın kraldı. Bunun önüne kimse geçemez" dedi.

    11ALTIN DEĞERİNİ KAYBETMEZ

    ALTIN DEĞERİNİ KAYBETMEZ

    Altının her dönem değer kazandığını belirten Memiş, bilgi kirliliği ile ortaya atılan manipülasyonlar konusunda da uyarılarda bulundu.

    12Altın rekora koşuyor Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması Gram altın için bomba tahmin

    Memiş, "Piyasada bir alan bir de satan vardır. Yüksekten birine mal sattım. Bunu kim alıyor? Oyuncu alıyor. Onu sana 1000 liradan satmak için alıyor. İşin en güzel tarafı altın değerini hiçbir zaman kaybetmemiştir.

    13Altın rekora koşuyor Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması Gram altın için bomba tahmin

    Altın üzerine koya koya devam eden enstrümandır. Gram altın hem dolardan hem onstan çift bacaklı değer artışını devam ettiriyor" ifadelerini kullandı.

    141450 LİRA KOŞULUNA UYMAYAN ZARAR EDECEK

    "1450 LİRA KOŞULUNA UYMAYAN ZARAR EDECEK"

    Yıl içinde altın satacaklara 1450 koşuluyla uyarı yapan Memiş, "Milletin parası benim parammış gibi yalvardık. 600'lü rakamlardan ortalama 630 maliyet yaptırdık. Onlara Gram altın 1450 lira olmadan satmayın dedik.

    15Altın rekora koşuyor Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması Gram altın için bomba tahmin

    Tekniği burası. Yıl içinde bekliyorum. Satan her zaman zarar edecek.

    16Altın rekora koşuyor Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması Gram altın için bomba tahmin

    Altın fiyatları yıllık bazda yüzde 100'ün üzerine koya koya gider" diye konuştu.

    17Altın rekora koşuyor Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması Gram altın için bomba tahmin
    18Altın rekora koşuyor Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması Gram altın için bomba tahmin
    19Altın rekora koşuyor Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması Gram altın için bomba tahmin
    20Altın rekora koşuyor Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması Gram altın için bomba tahmin
    21Altın rekora koşuyor Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması Gram altın için bomba tahmin

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