Altın rekora koşuyor! Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması! Gram altın için bomba tahmin!

Altın ve petrol fiyatlarında son dakika gelişmesi. Dün Antalya’da bir araya gelen Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanları görüşme gerçekleştirdi ancak toplantıdan herhangi olumlu sonuç çıkmadı. Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanları toplantı sonrasında kendi açılarından haklılıklarını açıklayıp görüşmeleri sonlandırdı. Diplomasi tarafında herhangi bir hareket olmaması kısa süreliğine Altın ve petrole yükseliş getirse de sonrasında ateşkesin etkisiyle birlikte Petrol ve altın gerilemeye başladı.